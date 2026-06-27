Seaspan 公佈《2025 年可持續發展報告》，重點介紹在脫碳、安全和治理方面持續取得的進展

新加坡2026年6月27日 /美通社/ -- 全球領先的海運資產擁有和營運機構 Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan) 欣然發佈其《2025 年可持續發展報告》(2025 Sustainability Report)，概述公司在環境、社會和治理 (ESG) 優先事項方面的表現和進展。

該報告全面概述 Seaspan 由 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的活動，包括在脫碳、安全表現、員工發展和治理實踐方面的進展。

主席、總裁暨行政總裁 Bing Chen 表示：「在前所未有的地緣政治不明朗、監管複雜和技術變革加速的一年中，Seaspan 始終專注於實現我們的目標，並創造可持續價值。 我們將繼續支持聯合國全球盟約 (UN Global Compact) 十大原則，並在脫碳進程中取得實質進展，同時堅定致力提高安全水平、發展人才和推動卓越營運。」