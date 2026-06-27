歐洲神經學學會大會 (EAN Congress) ：同時患有癲癇與聽力受損者使用助聽器，與認知障礙症風險降低 23% 相關

日內瓦2026年6月27日 /美通社/ -- 根據歐洲神經學學會 (European Academy of Neurology，簡稱 EAN) 2026 年大會上發表的新研究，同時患有癲癇症及聽力受損的成年人如使用助聽器，患上認知障礙症的風險或較未使用者低 23%。

聽力受損被廣泛認為是認知障礙症最大的可改變風險因素。 然而，助聽器能否降低認知障礙症風險，仍存在爭議。

為探討這一點，蘇黎世大學醫院 (University Hospital Zurich) 及利物浦大學 (University of Liverpool) 的研究人員分析了 TriNetX 網絡中超過 2.5 億名患者的電子健康紀錄。

他們將使用助聽器的聽力受損成年人，與經嚴格配對但沒有使用助聽器的成年人進行比較。 分析涵蓋整體聽力受損人群，以及患有癲癇症、中風、2 型糖尿病、慢性腎病、心臟衰竭、偏頭痛及骨關節炎的人士。