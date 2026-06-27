德州聖大衛醫療中心心律不正研究所舉辦複雜性心律不正國際會議

EPLive 2026 匯聚全球 1,600 位頂尖心臟電生理學專家 德州奧斯汀2026年6月27日 /美通社/ -- 德州聖大衛醫療中心 (St. David's Medical Center) 心律不正研究所 (Texas Cardiac Arrhythmia Institute，簡稱 TCAI) 於 2026 年 5 月 28 日至 29 日舉辦了第八屆複雜性心律不正國際研討會。 今年會議匯聚了來自全球各地的 1,600 位參加者，創下有史以來的紀錄，包括來自比利時、巴西、加拿大、哥倫比亞及意大利的與會者， 當中有 200 位參與者親身到場。 EPLive 的參與者包括對治療複雜性心律不正（一種心臟跳動節律不規則或異常的疾病）感興趣的醫生、高級執業註冊護士及專職醫療人員而設。 是次活動的主要教學工具是來自聖大衛醫療中心頂尖電生理中心 (Electrophysiology Center at St. David's Medical Center) 的現場病例直播，並由專家同步解說。

TCAI 行政醫療總監兼 EPLive 課程總監、心臟電生理專家、美國心律學會院士 (F.H.R.S.)、美國心臟學院院士 (F.A.C.C.) 及歐洲心臟學會院士 (F.E.S.C.) Andrea Natale 醫學博士 (M.D.) 表示：「EPLive 2026 的參與人數創下歷來新高，反映對基於實踐案例的教育和合作有越來越大的需求。 透過分享知識、創新與經驗，我們協助推動心血管護理的進展，以及改善全球數以百萬計心律不正患者的治療效果。」 這次為期兩天活動進行現場案例，重點展示 TCAI 醫生率先開創的新技術和新方法。 在這次展出的技術中，有一項更精簡的治療方案，就是將心房顫動 (A Fib) 消融治療與左心耳封堵術 (left atrial appendage occlusion，LAAO) 兩項手術合二為一，適用於中風風險較高的心房顫動患者，從而減少多次手術的需要，將併發症可能性降至最低。 多位醫生亦展示了脈衝場消融術 (pulsed field ablation) 最近期的創新成果。這是一種非熱消融技術，透過向心臟組織輸送短時間、高能量的電脈衝，破壞導致心律不正的細胞，同時不會產生過熱或過冷的情況。

EPLive 共分為四個環節，結合了來自 TCAI 及全球多個國家頂尖醫療中心的現場直播及預錄病例，當中包括哥倫比亞的 Cardioinfantil 基金會國際心律不正中心 (International Arrhythmia Center at Cardioinfantil Foundation)、意大利的蒙齊諾心臟中心 (Centro Cardiologico Monzino) 及美國的克利夫蘭診所 (Cleveland Clinic)、侯斯頓衛理公會醫院 (Houston Methodist)、堪薩斯城心律研究所 (Kansas City Heart Rhythm Institute)、麻省總醫院 (Massachusetts General)、蒙蒂菲奧里愛因斯坦醫療中心 (Montefiore Einstein)、St. Bernard's Heart and Vascular Center、加州大學醫療中心 (UC Health Center) 和賓夕凡尼亞大學 (University of Pennsylvania)。 除了 Natale 醫生外，EPLive 亦邀請了多位 TCAI 醫生發表演講，包括課程聯席總監 Amin Al-Ahmad 醫學博士、以及 John Allison 醫學博士、Khaled Awad 醫學博士、Mohamed Bassiouny 醫學博士、David Burkhardt 醫學博士、David Burkland 醫學博士、Robert Canby 醫學博士、Joseph Gallinghouse 醫學博士、Rodney Horton 醫學博士、Patrick Hranitzky 醫學博士和 Jason Zagrodzky 醫學博士。