SI Group 與聖效集團 (Shengxiao Group) 成立合資企業，以加速中國聯苯二酚產能擴張

Shengnova Advanced Materials 強化區內聯苯二酚供應，以滿足亞太地區日益增長的需求 上海2026年6月27日 /美通社/ -- 全球領先的性能添加劑、製程解決方案及化學中間體開發商和製造商 SI Group，與全球頂尖的液晶聚合物 (LCP) 單體及特種化學品企業聖效集團 (Shengxiao Group)，今日共同宣佈成立合資企業，以加快在中國擴充聯苯二酚 (Biphenol) 產能。 聖諾新材料 (Shengnova Advanced Materials) 總部位於中國四川，既承接聖效集團原有的聯苯二酚製造資產及區域市場資源，亦結合 SI Group 的專有技術與其在聯苯二酚領域的全球專業經驗。 合資企業集二者之長，致力於擴充此獨特分子在當地的供應。

聯苯二酚是用於液晶聚合物、聚苯碸 (PPSU) 及其他應用中的重要單體。 此合資項目有助雙方支援電子、汽車及醫療等領域不斷增長的需求，而高性能材料對於這些領域的下一代應用而言不可或缺。 聖效集團董事長郭小忠表示：「我們很高興能與 SI Group 合作成立聖諾新材料，為亞洲客戶提供聯苯二酚。 我們是液晶聚合物單體的領先供應商，而聯苯二酚是我們產品組合中的關鍵組成部分。 我們的客戶向來看重區內供應，而將 SI Group 在聯苯二酚方面的專業經驗引入中國，必將為區內蓬勃發展的終端市場帶來裨益。」

SI Group 總裁兼行政總裁 David Bradley 表示：「這間合資企業有助 SI Group 推進增長策略，同時提升我們服務全球主要市場客戶的能力。 透過成立聖諾新材料，我們在繼續於田納西州紐波特廠房生產的同時，亦正提升在亞洲市場供應聯苯二酚的競爭優勢。 藉此，SI Group 能更完善地服務全球客戶、支援不斷增長的區域需求，並透過多區域生產佈局加強供應保障能力。」 如欲進一步了解聯苯二酚，請瀏覽 https://siigroup.com/products/4-4-biphenol 關於 SI Group

SI Group 是性能添加劑、製程解決方案及化學中間體領域的全球領導先驅。 SI Group 的化學產品是關鍵解決方案，能提升塑料、橡膠與粘合劑、燃料、潤滑油、塗料及油田行業中，工業及消費品的品質及性能。 SI Group 總部位於德州伍德蘭茲，業務遍及三大洲，設有 18 個生產設施，並憑藉全球約 1,500 名員工的努力，為超過 80 個國家的客戶提供服務。 本著對安全、化學、可持續發展及追求卓越成果的熱情，SI Group 致力透過創新，為更美好的未來創造長遠價值。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.siigroup.com。

關於聖效集團

聖效集團成立於 1987 年，總部位於中國浙江省衢州市，是多元化工業集團，業務橫跨先進材料、特種化學品、設備製造等多個工業領域。 在特種化學品與先進材料領域，聖效集團的核心產品包括對羥基苯甲酸 (PHBA)、6-羥基-2-萘甲酸 (HNA)、4,4'-聯苯二酚，以及其他用於液晶聚合物應用的重要單體和化學中間體，廣泛應用於人工智能、電子、通訊、醫療及食品等行業。 聖效集團為全球近 100 個國家及地區的客戶提供優質化學產品與解決方案，推動先進材料技術向前邁進。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.shengxiaochemical.com。