C資本瑞士上市主體完成更名，代碼CCAP啟用

香港2026年6月27日 /美通社/ -- 瑞士上市企業Youngtimers AG（股份代號：YTME）今日宣佈，公司更名為C Capital Holdings AG已在商業登記處註冊生效。新公司名稱於2026年6月26日正式啟用，同日公司股份將以新名稱及新的交易代碼CCAP在瑞士證券交易所掛牌交易。 此次更名旨在準確反映公司作為C Capital集團控股母公司的定位，統一集團品牌形象，進一步提升市場認知度。上市主體核心資質、股東權益、資產權屬及全部合作協議效力均不受影響，僅完成控股母公司品牌名稱迭代，實現上市平台與營運主體品牌的完全統一。

品牌整合統一，聚焦亞太資產管理 此次更名反映了集團近期的發展。Youngtimers AG此前是一家在瑞士證券交易所上市的控股公司，旗下子公司及參股企業變動頻繁。如今，C資本已成為集團的核心運營實體，致力於將集團打造成為一家聚焦亞太市場的全球資產管理集團。 此次更名使集團的品牌、業務及資本市場標識實現全面統一，反映了C Capital Holdings AG的品牌定位，以及集團連接全球資本與亞太機遇的核心戰略，同時增強了其在全球私募股權、硬科技投資及跨境資本市場領域的公信力與影響力。

集團董事長兼首席執行官鄭彥斌先生表示："將公司更名為C Capital Holdings AG，既體現了我們當下的格局，也昭示了未來的方向。這一全新身份與我們的長期戰略高度一致，彰顯了我們打造可信橋樑、助力全球資本把握亞太機遇的雄心。" 賽道積累扎實，業務加速推進 C資本深耕私募投資市場逾十年，位居外資私募股權投資機構前列，長期專注於前沿科技與消費領域的投資機會。其投資組合涵蓋壁仞科技、智元機器人、商湯科技、小鵬汽車、蔚來汽車、小紅書、Nothing Phone、Casetify及貨拉拉等行業領軍企業。

錨定長期主義，開啟全球化新週期 此次瑞士上市主體更名，標誌著C資本正式邁入全球化發展新階段。未來，C Capital Holdings AG將深度依托瑞士國際化上市平台治理優勢、全球資本資源及跨境信用，堅守長期主義投資理念，立足全球視野、深耕亞太核心產業，持續聚焦先進製造與前沿高科技賽道，統籌佈局私募股權、私募信貸及控股權實體資產等多元業務，聯動產業生態協同發展，持續為全球投資人及產業合作夥伴創造長期、穩健、可持續的價值回報。 【完】