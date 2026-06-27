九號公司×Whoosh：墨西哥世界盃期間，免費騎行暢通全城

墨西哥城2026年6月27日 /美通社/ -- 九號公司旗下的商用出行事業部與全球領先的共享微出行運營商Whoosh聯合宣佈，在2026世界盃期間於墨西哥啟動限時免費騎行活動。該活動旨在為觀賽球迷、當地居民及遊客提供便捷出行方案，實現交通樞紐、比賽場館與球迷觀賽區等核心區域的高效接駁。 本次免費騎行活動已於6月10日在墨西哥城率先上線，並將在隨後兩周內延伸至蒙特雷，持續覆蓋墨西哥核心城市出行樞紐，活動將一直開展至7月5日。此次合作中，九號公司與Whoosh將聯合贊助數千次免費騎行。用戶只需在Whoosh 運營程序（app）中輸入專屬優惠碼 RIDEWITHSEGWAY，即可兌換一次免費騎行：用戶可免費解鎖車輛，並享受最長20分鐘的騎行時長。每日限量開放，先到先得。

據悉，這並非九號公司首次聯合合作夥伴支持大型國際賽事。早在2024年巴黎奧運會期間，九號公司就曾與全球領先的共享微出行運營商之一，Tier-Dott在巴黎投放了15000輛Urban A200共享電助力自行車，供遊客和居民出行。 此次雙方推出的免費騎行活動，不僅切實回應了賽事期間的出行剛需，也生動詮釋了共享微出行賦能城市交通的深層價值。當大型國際賽事引發潮汐式出行考驗，共享微出行已不再是單一的運力補充，而是可以深度嵌合於公共交通體系的重要保障，在賽事出行的高峰節點，可以有效疏解「最後一公里」的接駁壓力。

世界盃期間，場館周邊停車資源緊張且成本高昂。「免費騎行」的活動為觀賽人群提供了更靈活的出行選擇，避開了找車位難、停車貴的困擾，從而降低了出行開銷。這種靈活的出行方式也減少了場館周邊的車輛擁堵，為賽事期間的交通保障騰出了實際的空間。 Whoosh墨西哥國家經理Sebastien Declety表示：「在Whoosh，我們堅信共享微出行在構建更互聯、高效與可持續的城市方面扮演著至關重要的角色。與九號公司的合作進一步踐行了這一願景——通過可靠的技術與專業的運營能力，為墨西哥城與蒙特雷的用戶提供了短途出行的優質解決方案，尤其是在世界盃這樣的重大賽事期間。我們希望通過免費騎行等創新舉措，持續優化城市出行體驗，並與城市現有公共交通網絡形成高效互補。」

九號公司商用出行事業部副總經理顏希寧表示：「世界盃為我們提供了一個絕佳契機，向世界展示共享微出行如何賦能城市，從容應對重大賽事期間的動態出行需求。此次攜手Whoosh，是基於雙方的高度共識——致力於將便捷、高效且可持續的交通解決方案帶給更多用戶，從而實質性改善大眾日常的城市出行體驗。」 隨著賽事進入後半程，九號公司與Whoosh將持續保障城市的交通順暢——確保無論是往返觀賽，還是日常通勤，球迷與當地居民皆能享受輕鬆無憂的騎行體驗。九號公司相信此次合作帶來的便捷與環保，不僅為城市應對高峰出行挑戰驗證了一條行之有效的路徑，也將長久地融入城市的日常脈絡，為可持續出行提供切實的解決方案。