2026香港建造業議會國際人工智能及智慧建造論壇暨展覽圓滿落幕，觀展人次超1.2萬

共同探索數碼化落地的全新機遇 香港2026年6月27日 /美通社/ -- 由香港建造業議會(CIC)與香港特別行政區政府發展局(DEVB)聯合主辦的2026香港建造業議會國際人工智能及智慧建造論壇暨展覽(GASCCE)，在香港科學園(Hong Kong Science Park)圓滿舉辦。這場活動為期兩天（6月24日至25日），線上線下參與者及觀展人次超1.2萬，匯聚來自香港、內地及海外的領先專家，共同交流前瞻性見解，為行業的創新與數碼化轉型築牢堅實基礎。 GASCCE以人工智能(AI)、機器人、低空經濟(LAE)三大核心技術主題為核心。大會匯聚了40餘位來自香港及海外的知名演講嘉賓，反響熱烈。同期展會集結了50餘家海內外科技類參展商，展示了覆蓋設計優化、施工安全、工地監測、資產管理、運維及智能決策的各類解決方案，全面呈現AI如何重塑建造業實踐。

展會首日及「AI專題會議」反響熱烈。香港政府發展局局長甯漢豪(Bernadette LINN)女士在開幕典禮上表示，香港政府對創新與數碼化轉型的承諾，進一步推動香港成為國際基礎設施中心，在全球範圍內獲得了廣泛認可。 建造業議會主席何安誠(Thomas HO)教授工程師表示：「根據國際管理發展學院(International Institute for Management Development) 2026年發佈的最新《世界競爭力年報》(World Competitiveness Yearbook)，香港的整體全球排名位列第二，體現了其紮實的經濟表現與韌性。」他補充說，業界一直在積極推進落地安全智慧工地系統(4S)以及《香港建造業數碼化路線圖》等舉措，為AI和機器人技術的大規模應用築牢堅實基礎。

由香港發展局常任秘書長（工務）劉俊傑(Ricky LAU)工程師致開幕辭的「機器人技術與低空經濟專題會議」，聚焦建造領域機器人的應用與發展。演講嘉賓們還圍繞無人機及相關技術在智能建造中的應用展開了深度探討。香港立法會議員葛珮帆(Elizabeth QUAT)及邱達根(Duncan CHIU)也在演講中分享了香港低空經濟與數碼化工具的發展前景。 在GASCCE閉幕環節，GASCCE組委會主席鄭展鵬(Jack CHENG)教授表示：「本次GASCCE清晰展現了AI、機器人、低空經濟等技術正從概念走向落地實踐，並逐步融入建造全生命週期的各個環節。」