中國銀行（香港）全力策動、電視廣播有限公司主辦 《財富管理博覽2026》圓滿舉行

賦能企業出海 前瞻銀髮經濟藍海

香港 - 2026年6月27日 - 由中國銀行（香港）（「中銀香港」）全力策動、電視廣播有限公司主辦的《財富管理博覽2026》今日圓滿舉行。今年主題為「賦能企業出海 前瞻銀髮經濟藍海」，雲集殿堂級財經專家及名人，從國際環境、人民幣國際使用、企業出海、養老金融及財富管理等方面，剖析市場脈動，匯聚前瞻視野。香港特別行政區署理財政司司長黃偉綸先生, GBS, JP、香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇先生, GBS, JP及中銀香港副總裁陳文先生為主禮嘉賓，許正宇局長並參與開幕論壇，分享香港作為全球離岸人民幣中心如何助力企業出海；其他出席嘉賓包括全國政協常務委員高永文醫生, GBS, JP、電視廣播有限公司總經理（商務營運）蕭世和先生及一眾中銀香港代表。



香港特別行政區署理財政司司長黃偉綸先生, GBS, JP（左六）、香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇先生, GBS, JP（右四）及中銀香港副總裁陳文先生（右五）為《財富管理博覽2026》主禮嘉賓；其他出席嘉賓包括電視廣播有限公司總經理（商務營運）蕭世和先生（左五）及一眾中銀香港代表。

中銀香港副總裁陳文先生致開幕辭時表示：「適逢今年是國家『十五五』規劃開局之年，『十五五』規劃明確支持香港強化國際資產及財富管理中心功能。在此背景下，香港作為連接內地與世界的橋樑，將迎來前所未有的發展機遇。中銀香港將積極配合國家政策及特區政府方向，深化區域業務發展，推動人民幣國際使用，同時積極擔當社會責任，助力鞏固提升香港作為國際金融中心的地位。」



開幕論壇：專家點評人民幣賦能企業出海



是次博覽的開幕論壇題為《全球財富投資新機遇 人民幣賦能企業出海》，香港特別行政區財經事務及庫務局局長許正宇先生, GBS, JP、飛達帽業控股有限公司副主席兼董事總經理、全國政協委員顏寶鈴女士, BBS, JP、香港投資基金公會主席余振聲先生及中銀香港人民幣業務執行總監楊杰文先生就宏觀市場走勢、企業出海及人民幣國際使用等維度作深入討論，剖析投資新機遇。



高峰論壇：拆解銀髮商機與產業融合



銀髮族人口增加帶動對健康、生活、理財等多方面的需求。是次高峰論壇以《銀髮時代價值重塑 洞悉藍海市場機遇》為主題，全國政協常務委員高永文醫生, GBS, JP、香港科技園公司行政總裁黃秉修先生、華懋集團安老服務總監陳業強先生及中銀集團人壽保險有限公司執行總裁鄧子平先生從宏觀產業結構出發，拆解銀髮市場的商機，以及如何推動醫療、保險等傳統產業的供應鏈變革和融合，前瞻這片市場的龐大潛力。



多場專題工作坊及沉浸式數碼體驗區全方位拆解財富增值策略



同場設有多場專題工作坊，由專家分析環球基金及股票市況、樂齡財富規劃及新興市場等熱門範疇，讓客戶洞悉財富增值策略。兩場基金工作坊分別聚焦新興市場與環球收益機遇。首場以《聚焦亞洲新興價值，啟航人民幣資產與中國股債新篇章》為題，剖析中國內地在深化與東盟、全球南方及共建「一帶一路」國家的合作下，如何帶來新興市場的投資新機遇；同時，在國家「十五五」規劃及環球變局下，分析人民幣資產與中國股債的投資前景。另一場基金工作坊《善用多元資產捕捉亞太收益紅利》則探討在全球股市與債券波動加劇之際，投資者如何配置多元資產，同時捕捉亞太及新興市場的收益紅利。



樂齡工作坊《財富前瞻規劃 自主退「優」人生》則針對港人退休痛點，為銀髮族帶來退休理財建議，為自己與家人築起穩固保障。股票工作坊《攻守 2026：股市策略解碼》解構環球股市表現及如何利用不同產品實踐攻守兼備，把握具增長潛力的市場。理財工作坊《AI智領未來：東南亞藍海與企業出海新機遇》則探討AI投資熱潮，分析香港作為企業出海「超級增值人」的獨特優勢。



會場亦加入3D沉浸式數碼體驗區，展出服務網絡優勢、防騙教育、專業領航、數碼創新及獎項殊榮等，參觀者可透過突破性視覺科技，感受中銀香港的綜合財富管理實力。



中銀香港「私人財富」當日更正式宣佈全新「財富+」服務定位，將服務由財富管理延伸至生活全方位層面，涵蓋品味生活體驗、家庭理財及身心健康，細心照顧每位客戶的獨特需要。



《財富管理博覽2026》圓滿閉幕，成果豐碩，透過全日精彩的論壇、工作坊、數碼體驗區以及贊助商展位，讓業界、投資者與大眾洞悉環球機遇，了解人民幣國際使用與企業出海先機，並把握銀髮經濟帶來的多元機遇，掌握理財與財富增值之道。

