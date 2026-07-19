Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 發佈 7 月份主席致辭：「以太幣是『財富恐怖谷』的解決良方」

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前瞻性陳述

本新聞稿載有根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定「前瞻性陳述」的陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 這些前瞻性陳述可藉由「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「期望」、「估算」等字詞及類似表述來識別。 本文件特別載有以下前瞻性陳述，內容關於：(i) 公司收購以太幣的目標，包括「5% 煉金術」計劃，以及 Bitmine 預期在 2026 年內達成此目標；(ii) 公司對加密貨幣市場的看法和預期，包括認為 2026 年加密貨幣面臨的宏觀逆風可能轉為順風；(iii) 公司相信以太坊是關鍵屏障，守護人類免受人工智能能力壯大引發的深遠後果，其中包括「財富恐怖谷」理論，該理論涉及代理型人工智能推動下經濟與社會影響力日益增長的現象；(iv) 主席認為以太坊能夠受惠於兩大指數級增長的動力，即 Wall Street 在區塊鏈上搭建基礎設施和代理型人工智能；(v) 公司對 Bitmine 如何為下一波加密貨幣上升週期的關鍵動力作好準備的看法，包括支持重要的基礎設施合作夥伴並加強以太坊生態系統；以及 (vi) 公司以太坊資金策略的未來成長和推進。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊庫藏業務及擬定未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務的競爭環境；影響公司普通股及 A 系列優先股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，當中包括《天才法案》及其他待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；公司質押業務的表現、可靠性及安全性； 人工智能系統相關風險，以及其對加密貨幣市場的影響；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他美國證券交易委員會文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，可於美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。