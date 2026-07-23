歌禮宣佈將在第62屆歐洲糖尿病研究協會（EASD）年會上以口頭討論形式匯報ASC36_35 FDC減重效果優於eloralintide聯合tirzepatide的臨床前數據

香港2026年7月23日 /美通社/ -- 歌禮製藥有限公司（香港聯交所代碼：1672，簡稱「歌禮」）宣佈將在意大利米蘭舉行的第62屆歐洲糖尿病研究協會（EASD）年會上以簡短口頭討論形式報告用於治療肥胖症的ASC36_35 FDC，即ASC36（一款多肽胰澱素受體激動劑）與ASC35（一款多肽GLP-1R/GIPR激動劑）的每月一次注射復方制劑的臨床前數據。數據顯示，在飲食誘導肥胖（DIO）動物模型中，與eloralintide和替爾泊肽聯合給藥相比，該藥物展現出更優越的減重效果。

「基於這些臨床前數據，我們相信ASC36與ASC35復方制劑有望在肥胖人群中實現比eloralintide聯合tirzepatide更好的減重效果，」歌禮創始人、董事會主席兼首席執行官吳勁梓博士表示，「這些數據能夠入選EASD 2026年會口頭討論環節，體現了為肥胖症患者開發新治療方案的重要性。」

摘要標題： ASC36與ASC35復方制劑，每月一次給藥的胰澱素受體激動劑和GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑，在DIO大鼠中顯示出優於eloralintide聯合tirzepatide的減重效果（Co-formulation of ASC36 and ASC35, once-monthly amylin receptor agonist and GLP-1R/GIPR agonist, demonstrated superior weight loss to eloralintide/tirzepatide combo in DIO rats）

關於ASC36_35 FDC

ASC36_35 FDC是每月一次皮下注射的ASC36與ASC35的復方制劑，有望成為靶向胰澱素受體、GLP-1R和GIPR這三個已驗證的靶點的同類首創（first-in-class）候選藥物。ASC36_35 FDC每月一次復方制劑為自組裝脂質儲庫型（SALD）制劑，利用歌禮專有的超長效藥物開發平台（ULAP）技術開發而成。

關於歐洲糖尿病研究協會（EASD）

歐洲糖尿病研究協會（EASD）成立於1965年，位於德國杜塞爾多夫，致力於鼓勵和支持糖尿病領域的研究、快速傳播學術知識及推動其應用。EASD年會以開創性的基礎研究、前沿的臨床試驗成果以及深入的專家研討為特色。第62屆EASD年會將於2026年9月28日至10月2日在意大利米蘭舉行。