真露攜手BTS成員V推出首個全球宣傳活動「My Favorite JINRO」

主宣傳片首映，展現V的親民魅力與真露的品牌價值

活動旨在傳遞與真露共享日常時刻的愉悅 韓國首爾2026年7月23日 /美通社/ -- 全球第一燒酒品牌真露（JINRO）推出了其首個全球宣傳活動「My Favorite JINRO」，由全球品牌大使、防彈少年團（BTS）成員V擔任主角。真露在任命流行樂壇巨星組合BTS成員V為全球品牌大使後，策劃了此次活動，旨在以更親民的方式傳達品牌價值，與全球消費者共享日常生活中的愉悅時刻。 隨著主宣傳片的首映，「My Favorite JINRO」將推出一系列多元化的營銷活動，包括數碼內容、消費者互動活動及線下推廣，以與全球消費者建立連接。

主宣傳片通過精緻的影像手法，展現了V的非凡魅力和俏皮個性。片中，V受邀參加派對，卻誤入另一個場地，意外地讓兩場派對的賓客因他而相聚，一同暢享真露。通過這一故事，該片傳達了真露年輕、時尚前衛的品牌形象，同時強化了其將人們聚在一起，創造特別時刻的品牌理念。 宣傳片中還融入了象徵真露全球化戰略的符號元素。306房間代表目前全球市場在售的三款常規燒酒產品和六款風味燒酒；307房間則象徵著真露計劃將風味燒酒產品線擴展至七款或更多。通過持續推出反映全球消費者多元偏好的產品，真露旨在進一步增強其品牌競爭力。

該宣傳片將在真露官方全球YouTube頻道及其官方Instagram和Facebook頻道上線。 海特真露（HiteJinro）海外事業部負責人Jung-ho Hwang表示：「『My Favorite JINRO』是真露攜手全球品牌大使、BTS成員V推出的首個全球宣傳活動，旨在以更親民、更具吸引力的方式將品牌呈現給全球消費者。未來，我們將繼續擴大在全球主流酒飲市場的影響力，同時拓寬全球消費者觸點，進一步鞏固真露作為韓國代表性燒酒品牌的競爭力。」 伴隨宣傳片一同發佈的，還有真露全新全球標語「Fill The Moment」。該標語體現了品牌的核心理念——將存在感、溫暖與生命力融入日常生活，自然相伴每一個有意義的聯結與相聚時刻。

關於真露 真露創立於1924年，是韓國最具代表性的燒酒品牌，也是全球銷量第一的燒酒品牌和全球最暢銷的烈酒品牌。真露通過多元化的產品組合與全球消費者建立連接，核心產品線包括JINRO CHAMISUL FRESH、JINRO CHAMISUL ORIGINAL和JINRO IS BACK，同時推出多款風味燒酒，涵蓋青提、桃子、草莓、西柚、青梅、檸檬等多種口味。 關於防彈少年團（BTS） BTS，全稱Bangtan Sonyeondan（意為「防彈少年團」）或「Beyond the Scene」，是一支獲得格林美獎提名的韓國組合，自2013年6月出道以來，已俘獲全球數百萬粉絲的心。BTS成員包括RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V和Jung Kook。該組合憑借其真實、自創的音樂、頂級的表演以及與粉絲的深厚聯結而獲得認可，已成為21世紀流行偶像，打破無數世界紀錄。通過「LOVE MYSELF」活動及聯合國「Speak Yourself」演講等行動傳遞積極影響，該組合動員了全球數百萬粉絲（稱為ARMY），自2020年以來有六首歌曲打入告示牌(Billboard)百強單曲榜，並在全球舉辦了多場體育場演唱會，門票均已售罄。他們還被評為《時代》雜誌2020年度最佳藝人。BTS曾五次獲得格林美獎提名（第63屆至第65屆格林美獎），並榮獲多個知名獎項，包括告示牌(Billboard)音樂獎、全美音樂獎（2021和2026年度藝人）。2026年3月發行的BTS第五張錄音室專輯《ARIRANG》大獲成功，首次登頂Billboard 200榜首，主打單曲《SWIM》也空降冠軍。此後，該組合啟動了「BTS WORLD TOUR 『ARIRANG』」世界巡演，開啟了強勁的新篇章，持續引起全球觀眾的共鳴，在多個地區吸引了大量觀眾，並引發全球廣泛關注。