南洋眼鏡私人有限公司（清盤中）宣佈招標出售位於中國深圳的眼鏡庫存

Robert Khan & Co Pte Ltd

我們是一支專門從事獨特且具有吸引力項目行銷與估值的國際商業資產顧問團隊。我們堅信，「估值是科學，更是一門藝術」。每一筆資產、每一臺機器，甚至每一件珠寶都是獨一無二的，都蘊含著屬於它們自己的故事。憑藉在各類資產領域發掘獨特故事的二十餘年經驗，我們以敏銳的眼光、細緻的傾聽和熱忱的心，為客戶精心策劃項目，助力客戶實現項目目標。我們的服務涵蓋各類資產在本地及國際市場的估值、行銷與銷售。

