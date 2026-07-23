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出版：2026-Jul-23 09:00
更新：2026-Jul-23 09:00
Media OutReach Newswire

南洋眼鏡私人有限公司（清盤中）宣佈招標出售位於中國深圳的眼鏡庫存

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深圳, 中國 - 2026年7月23日 - 南洋眼鏡私人有限公司（Nanyang Optical Co. Pte Ltd）（清盤中）現邀請各大眼鏡光學零售商、分銷商、批發商、出口商及貿易採購商透過招標銷售程序，就收購其庫存提交意向書。

庫存目前位於中國深圳，為眼鏡光學企業提供一個絕佳機會，收購大量適用於零售、批發和出口市場的產品。

可供收購的庫存包括：

  • 光學鏡架
  • 墨鏡
  • 鏡框
  • 眼鏡及相關存貨
歡迎有意者獲取詳細的庫存清單和招標文件，並按照招標銷售流程提交報價。

對於希望擴大產品線、補充庫存，或為區域及國際市場採購眼鏡產品的企業而言，此次機會或許值得關注。

如需諮詢、獲取庫存清單及招標文件，請聯絡：

Robert Khan & Co Pte Ltd
電話：+65 6333 5668
WhatsApp：+65 8223 0954
微信號：RobertKhanCo
電郵：[email protected]
網站：robertkhanco.com







Wechat: RobertKhanCo
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Robert Khan & Co Pte Ltd

我們是一支專門從事獨特且具有吸引力項目行銷與估值的國際商業資產顧問團隊。我們堅信，「估值是科學，更是一門藝術」。每一筆資產、每一臺機器，甚至每一件珠寶都是獨一無二的，都蘊含著屬於它們自己的故事。憑藉在各類資產領域發掘獨特故事的二十餘年經驗，我們以敏銳的眼光、細緻的傾聽和熱忱的心，為客戶精心策劃項目，助力客戶實現項目目標。我們的服務涵蓋各類資產在本地及國際市場的估值、行銷與銷售。

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Media OutReach Newswire
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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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