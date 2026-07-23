南洋眼鏡私人有限公司（清盤中）宣佈招標出售位於中國深圳的眼鏡庫存

深圳, 中國 - 2026年7月23日 - 南洋眼鏡私人有限公司（Nanyang Optical Co. Pte Ltd）（清盤中）現邀請各大眼鏡光學零售商、分銷商、批發商、出口商及貿易採購商透過招標銷售程序，就收購其庫存提交意向書。
庫存目前位於中國深圳，為眼鏡光學企業提供一個絕佳機會，收購大量適用於零售、批發和出口市場的產品。
可供收購的庫存包括：
- 光學鏡架
- 墨鏡
- 鏡框
- 眼鏡及相關存貨
對於希望擴大產品線、補充庫存，或為區域及國際市場採購眼鏡產品的企業而言，此次機會或許值得關注。
如需諮詢、獲取庫存清單及招標文件，請聯絡：
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