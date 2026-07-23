CSTS與全旅達創下大中華區世界盃歷史最高款待服務銷售紀錄

CSTS與全旅達圓滿完成2026年國際足聯世界盃™官方款待計劃，取得里程碑式成就，進一步彰顯中國內地、香港、澳門及台灣地區對高端體育旅遊及款待體驗不斷增長的市場需求。 香港和紐約2026年7月22日 /美通社/ -- CSTS Enterprises及其旗下子公司全旅達(Connexus Travel)欣然慶祝2026年國際足聯世界盃™(FIFA World Cup 2026™)圓滿落幕，並順利完成作為大中華區官方款待計劃唯一銷售代理的重要使命，為這一全球規模最大、最成功的官方款待項目之一畫上圓滿句號。 整個賽事期間，兩家公司成功為超過250家企業合作夥伴提供世界級官方款待服務，並在橫跨美國、加拿大和墨西哥三國、覆蓋全部104場比賽及16座球場的賽事中接待了數千名VIP嘉賓。這一成果充分體現了全球體育賽事在大中華區日益增強的影響力，也彰顯了高端體育旅遊市場未來的巨大增長潛力。

這一成績不僅是CSTS與全旅達發展的重要里程碑，也凝聚了雙方多年精心籌備、卓越運營能力以及始終致力於為客戶打造世界頂級體育盛會體驗的不懈努力。 CSTS Enterprises集團首席執行官兼執行董事Abel Zhao表示：「我們為團隊取得的成績感到無比自豪。2026年國際足聯世界盃™為我們提供了一個通過體育連接企業與人群的獨特機會。能夠滿足客戶在整個賽事期間每一場比賽的服務需求是一項非凡的成就，也充分展現了我們整個團隊的專業能力、豐富經驗以及高度敬業精神。」

本屆世界盃規模空前，賽事橫跨三個東道主國家及16座比賽場館，對賽事協調及現場執行提出了極高要求。CSTS與全旅達團隊全程與客戶保持緊密合作，在整個世界盃期間提供無縫銜接的服務體驗，確保每一個環節順利完成。 兩家公司表示，此次成功離不開所有團隊成員及合作夥伴的共同努力，大家攜手合作，確保每一位嘉賓都能享受到最高標準的服務，也進一步體現了全旅達在客戶服務領域的領先優勢及專業精神。 全旅達董事總經理Simon Hague表示：「這一成功屬於CSTS與全旅達大家庭的每一位成員。從銷售團隊、客戶經理，到運營及現場協調人員，每個人都在此次項目中發揮了不可或缺的重要作用。他們對客戶的熱情、堅韌與敬業精神令人深受鼓舞。」

除了亮眼的業務成績之外，此次世界盃官方款待項目還進一步鞏固了CSTS與全旅達與全球眾多領先企業客戶之間的合作關係，也進一步強化了兩家公司作為大型國際活動及高端款待服務領導者的市場地位。 展望未來，兩家公司將繼續依托在2026年世界盃期間積累的豐富經驗、專業能力及合作資源，持續圍繞全球頂級體育及娛樂賽事，為客戶打造更多卓越體驗。 Abel Zhao補充道：「我們衷心感謝客戶給予我們的信任，也為能夠在這場史上最偉大的體育盛會之一中幫助他們留下珍貴回憶而感到自豪。這一成就充分證明，當優秀的人才圍繞共同願景並秉持追求卓越的精神攜手合作時，就能夠創造非凡成果。2026年國際足聯世界盃™將成為CSTS與全旅達發展歷程中具有里程碑意義的重要篇章。」

關於CSTS Enterprises CSTS Enterprises是一家綜合性媒體、娛樂、體育及旅遊科技集團，致力於開發及運營知識產權和品牌項目，為全球不同地區受眾打造富有吸引力的體驗。除自主打造Generation C及PremierX等品牌外，公司還與包括國際足聯世界盃、世界一級方程式錦標賽（Formula 1）及Waterbomb等國際知名IP展開合作。 CSTS融合體驗式營銷、旅遊、數據及科技能力，為客戶打造線上線下一體化的用戶體驗，通過大型活動及數字渠道連接消費者，幫助客戶在多個市場高效開展大型項目，實現複雜營銷活動的協同執行與效果衡量。