鏈接産業創新，共探全球新機----阿爾法梯Alpha Ladder亮相LEAP East 2026

香港2026年7月23日 /美通社/ -- 7月8日至10日，LEAP East 2026科技盛會在香港成功舉辦，新加坡金融科技集團阿爾法梯（Alpha Ladder）重磅亮相現場。本次參展既是集團首度登上國際科創展會舞臺，亦是品牌面向中國市場的首次正式公開亮相。展會現場，阿爾法梯舉辦科創出海主題分享會幷發布自研AI産品，彙聚多領域行業嘉賓開展深度對話，共探企業科技創新産業全球化發展的新路徑與新機遇。

布局香港，深化"一站式"出海金融服務版圖

根植新加坡國際金融沃土，阿爾法梯深度聚焦企業全球化發展，打造覆蓋企業融資、跨境支付、資産管理、合規風控等一站式出海金融服務體系。集團持有新加坡金融管理局（MAS）頒發的證券、期貨、基金管理、基金銷售、托管、RWA資産交易所、大型支付機構等全品類核心金融牌照，幷持續拓展全球重點市場的合規持牌網絡，以完備資質與專業服務能力，築牢跨境金融服務的堅實壁壘。爲進一步拓寬全球服務邊界、貼近中國出海企業，阿爾法梯已在香港設立集團關聯實體，進一步完善亞太核心戰略布局。