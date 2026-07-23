Novo Tellus聯合RCF與NRFC完成對銳速礦業設備公司的收購

新加坡2026年7月23日 /美通社/ -- 專注於工業與科技領域企業的專業投資機構Novo Tellus欣然宣佈，已完成對Russell Mineral Equipment（銳速礦業設備公司，簡稱「RME」)的重大投資。RME是全球採礦與礦物加工行業磨機換襯板系統及售後市場服務領域的領軍企業。此次是Novo Tellus首次向澳大利亞企業投資。 RME總部位於昆士蘭州圖文巴，發明了現代磨機換襯板機械，歷經四十年技術打磨、裝機量積累和全球服務網絡搭建，成為礦業領域中風險最高的維護任務之一的首選合作夥伴。RME的系統能夠幫助全球關鍵礦產生產商以更短的時間、更低的風險完成磨機襯板更換，讓核心生產資產更快恢復運轉。隨著對支撐電氣化、數據中心及AI（人工智能）革命基礎設施的相關材料的需求激增，RME的技術已成為安全、高效、可靠的金屬生產環節的核心支撐。

Novo Tellus聯合資源資本基金(RCF)與澳大利亞國家重建基金公司(NRFC)，共同為RME的下一階段發展提供支持。本次交割是RME過渡出售協議的最終里程碑，完成了由RME創始人John Russell博士啟動的所有權傳承計劃。 Novo Tellus管理合夥人Wai San Loke表示：「我們很榮幸，在澳大利亞的首筆投資就能落地像RME這樣實力頂尖的企業。我們始終聚焦在任務關鍵領域擁有領先技術的投資標的，RME正是這類企業的標桿。全球產出的絕大多數銅和黃金都要經過磨機加工，而RME的襯板更換系統正是保障這些磨機安全高效運轉、持續可用的核心支撐力量。隨著AI革命為電網、數據中心、先進製造業所需的金屬帶來前所未有的需求，我們認為RME的技術在戰略上從未如此重要。」

談及RME的發展前景，Novo Tellus合夥人Daniel Hong與董事Chong Ni指出：「RME為全球最為複雜的礦區的礦業運營提供支持，龐大的裝機量讓它和客戶建立了深厚的長期服務與支持關係。我們看到了拓展RME自動化能力、壯大其售後服務業務的巨大機遇，能夠讓更多的襯板更換能力、備件和現場服務更加接近全球礦企。我們期待攜手RCF、NRFC以及RME的優秀團隊，共同實現這一遠大目標。」 這筆投資於2026年6月完成交割，Novo Tellus及其合作方已經與RME的領導團隊積極協作，共同規劃企業的未來發展。

關於銳速礦業設備公司 銳速礦業設備公司(RME)是全球領先的磨機換襯板系統技術供應商，針對全球採礦與礦物加工行業遇到的難題，研發機械系統，以及基於服務的解決方案。其技術可以大幅縮短停機時間、提升磨機可用性、打造安全作業環境。RME成立於1985年，目前已為全球64個國家的440餘座礦山提供服務，設有13個國際銷售與服務中心，全球員工超過450人。垂詢詳情，請訪問www.rmeglobal.com。 關於Novo Tellus Novo Tellus是一家專注於工業與科技領域投資的專業投資機構，管理資產規模超過10億美元。該機構成立於2010年，總部位於新加坡，在全球各地配備投資專業人員與顧問。該機構與企業領導者緊密合作，通過打磨核心業務產品、服務、人員，以及為客戶創造的價值，來實現持續增長。Novo Tellus的投資家擁有工程、運營、創業及投資等領域的多元背景，能夠與企業管理團隊建立彼此理解、深度協作的合作夥伴關係，助力企業實現高增長目標。欲瞭解更多關於與Novo Tellus合作的信息，請訪問www.novotellus.com。