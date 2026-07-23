商米SoftPOS硬件平台全面升級，攜手全球支付伙伴拓展智能終端支付場景

隨著非接觸支付方式在全球范圍內持續普及，商戶對於更靈活的收銀設備需求不斷增長。SoftPOS 技術的發展也使支付能力能夠集成在更多的商業終端上，為不同經營場景提供新的支付部署方式。

此次升級中，商米重點展示了 CPad 與台式收銀終端結合的應用方案。該方案將台式設備的大屏交互和業務處理能力，與 CPad 獨立、安全的支付能力相結合。商戶可通過台式設備完成點單、訂單管理等經營操作，並通過 CPad 完成非接觸式支付，實現業務操作與支付流程的協同。

圍繞 SoftPOS 硬件平台，商米持續完善終端適配、安全支付、設備管理及全球部署能力，並與支付運營商及技術伙伴共同推進方案落地。目前，商米已與 Soft Space、viva.com、Softpay、OPP、Rubean 等支付伙伴開展合作，探索 SoftPOS 在零售、餐飲等商業場景中的應用。