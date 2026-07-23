TenPay Global 入選 CNBC 「2026 年全球頂尖金融科技公司」榜單

香港2026年7月23日 /美通社/ -- 騰訊旗下跨境支付平台 TenPay Global 入選「2026 年全球頂尖金融科技公司」榜單，獲評為支付類別的全球頂尖金融科技公司。 該榜單由 CNBC 與 Statista 聯合推出，旨在表彰通過技術創新和規模化數字解決方案引領金融服務未來發展的企業。該榜單以嚴謹的數據評估為基礎，呈現通用及細分領域的標桿企業，為全球金融科技行業提供重要參考標準。 TenPay Global 從全球數千家候選企業中脫穎而出，憑借其在推動金融服務發展，以及通過創新解決方案持續滿足消費者和企業不斷變化的需求等方面的表現成功入選。

「TenPay Global 很榮幸能夠入選全球頂尖金融科技公司榜單，」 騰訊金融科技副總裁陳起儒表示，「我們相信，跨境支付邁向下一階段，離不開更廣泛的互聯互通和更深入的生態協作。依托騰訊整體生態，TenPay Global 將繼續連接全球合作夥伴與超過 10 億用戶，共建更加開放、普惠的全球支付網絡。」 作為騰訊旗下由多家持牌金融機構組成的跨境支付服務平台，TenPay Global 通過連接微信生態、全球支付合作夥伴，以及海外用戶與場景，為全球用戶和企業提供跨境匯款、跨境消費、全球收款與收單等場景下的全鏈路支付解決方案。

在跨境匯款方面，TenPay Global 致力於讓匯款像發消息一樣便捷。目前，TenPay Global 已與全球60多家銀行和匯款機構達成合作，支持來自全球 150 多個國家和地區的資金匯入中國，資金快至一分鐘到賬，匯款直達微信，安全又簡單。 在跨境消費方面，騰訊通過全面開放微信支付的商戶網絡，支持包括 Visa、Mastercard 在內的七大國際卡組織發行的外卡，綁定WeChat即可在中國境內支付。TenPay Global還與來自13個國家和地區的40多個境外錢包達成合作，讓國際旅客能夠使用例如美國 PayPal、韓國Travel Wallet 等主流境外錢包，在中國境內數千萬支持微信支付的商戶進行掃碼支付。

依托成熟的跨境收付兌能力， TenPay Global 騰訊智匯鵝為全球商企提供進出口電商、數娛等行業的一站式跨境解決方案，助力商企降本增效，放心無憂地拓展業務版圖。 此外，TenPay Global 還一站式覆蓋全球與本地常用支付方式，助力微信小程序上的全球商戶便捷接收消費者付款，打造無縫的跨境與本地支付體驗。 敬請訪問 CNBC 官網，查閱「2026年全球頂尖金融科技公司」完整榜單。 關於 TenPay Global TenPay Global 為騰訊旗下的跨境支付服務平台，由騰訊集團旗下多家金融持牌機構組成。通過連接微信生態、全球支付合作夥伴與海外用戶及場景，為全球用戶和企業提供跨境匯款、跨境消費、全球收款等場景下的全鏈路支付解決方案。憑借多年的行業經驗和智能風控保障，在系統可靠性、資金安全和合規性方面均達到世界一流水平。官方網站: TenPay Global