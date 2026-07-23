Microsoft 與 Mistral 擴展策略合作，為企業和受監管行業提供可自主掌控的尖端 AI 能力

隨著 Mistral 在歐洲擴展其 AI 運算容量，雙方正擴展策略合作，Microsoft 承諾運用其中部分容量，將 Mistral 的先進高效模型引入 Microsoft 的 AI 平台，為客戶提供從雲端到完全隔離環境的靈活部署選項 擴充歐洲 AI 運算容量： Microsoft 與 Mistral 宣佈新協議，致力拓展歐洲的 AI 基建設施。Microsoft 將利用 Mistral 在歐洲擴展的 GPU 基建設施，增加 AI 開發容量，並支援 MSFT 雲端及 AI 服務的交付。此舉體現了 Microsoft 數十億美元的投入，也讓 Microsoft 客戶得以藉此重要方式，受惠於 Mistral 的科學與運算創新。

Microsoft 與 Mistral 宣佈新協議，致力拓展歐洲的 AI 基建設施。Microsoft 將利用 Mistral 在歐洲擴展的 GPU 基建設施，增加 AI 開發容量，並支援 MSFT 雲端及 AI 服務的交付。此舉體現了 Microsoft 數十億美元的投入，也讓 Microsoft 客戶得以藉此重要方式，受惠於 Mistral 的科學與運算創新。 將 Mistral 模型整合至 Microsoft 企業 產品： Mistral Medium 3.5 和 OCR 4 現已在 Microsoft Foundry 上線，Mistral Medium 3.5 亦已登陸 Microsoft Copilot Studio。此舉將 Mistral 先進高效的多語言模型優勢，帶給全球 Microsoft 客戶，讓開發人員能構建、自訂及操作 AI 應用程式。

Mistral Medium 3.5 和 OCR 4 現已在 Microsoft Foundry 上線，Mistral Medium 3.5 亦已登陸 Microsoft Copilot Studio。此舉將 Mistral 先進高效的多語言模型優勢，帶給全球 Microsoft 客戶，讓開發人員能構建、自訂及操作 AI 應用程式。 讓企業在大規模推行 AI 時掌握更大主導權：Azure 協助企業在雲端、雲端連接或完全隔離等不同環境下部署 Mistral 模型，並確保數據、營運及業務持續性均受嚴密掌控。



華盛頓州雷德蒙德及巴黎2026年7月23日 /美通社/ -- Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) 與 Mistral 於星期二宣佈，將顯著擴大策略合作關係，協助企業及受監管行業採納頂尖 AI，提供更多選擇、更強控制，以及貫徹一致的營運體驗。雙方正把 Mistral 的先進高效模型帶到整個 Microsoft 平台，包括 Microsoft Foundry、Copilot Studio 及 Azure，讓客戶可在各種營運環境中建構和運行 AI，範圍從雲端大規模部署到客戶自主控制及完全隔離運作皆可。 在歐洲及其他受監管市場，機構渴望使用頂尖 AI，同時亦要能掌控其數據、營運及關鍵工作負載。此合作將 Mistral 的先進模型與 Microsoft 的安全、合規及雲端到邊緣平台結合，延伸 Microsoft Sovereign Cloud 策略，為客戶在 AI 部署方式及位置上提供更多選擇。

Microsoft 副主席兼總裁 Brad Smith 說：「歐洲理應享有全球最強勁的 AI，而不必在數據、營運或數碼前景的自主權上作出讓步。透過把 Mistral 的歐洲前沿模型納入我方主權雲端服務組合，並讓其可在公有雲端、雲端連接及完全隔離環境中運行，我們履行了《歐洲數碼承諾》(European Digital Commitments)，也為客戶提供了可信的 AI 基礎，讓其按自身條件來營運。」 Mistral 聯合創辦人兼行政總裁 Arthur Mensch 表示：「我們的使命一直是要把頂尖 AI 帶給每間機構，同時讓其得以掌控自身技術。有賴 Microsoft 作為合作夥伴，我方模型可遍及全球企業及公共機構，經由一個備受信賴的平台提供，能應對最高要求及受監管的工作負載，且於客戶營運之所處處皆可應用。」

歐洲 AI 的未來：GPU 容量擴充 此合作的核心是一項數十億美元的新協議，旨在擴展歐洲的 AI 基建設施。Mistral 正著手擴充 GPU 容量，利用數以千計最新的 NVIDIA Vera Rubin GPU，來提高客戶可獲得的 AI 運算資源，並提供用於訓練、推論及大規模部署的共享平台。 協議既能鞏固歐洲的 AI 基建設施，亦有助 Microsoft 應對雲端及 AI 服務不斷上升的需求。此舉呼應 Microsoft 對全球基建的靈活策略，結合自有數據中心、租賃設施及與第三方供應商的策略合作。此舉既擴大 Microsoft 於歐洲的容量佈局，亦呼應 2025 年所公佈的《歐洲數碼承諾》(European Digital Commitments)。

NVIDIA 超大規模及高效能運算副總裁 Ian Buck 表示：「代理型 AI 正引發對高效能、節能 AI 基建設施的前所未有需求。透過大規模部署 NVIDIA Vera Rubin 系統，Mistral 與 Microsoft 將為客戶提供所需的運算基石，以在歐洲及全球各地建構和運行下一代 AI。」 先進 AI，企業準備就緒：Microsoft Foundry 與 Copilot Studio 中的 Mistral 模型 在平台層面，Mistral 最新的 Medium 3.5 和 OCR 4 模型現已於 Microsoft Foundry 上線，開發人員可在統一環境中使用這些先進模型，以建構、自訂和部署 AI 應用程式。Mistral Medium 3.5 將開放權重模型引入受管理的 Azure 環境，讓開發人員及企業能在擁有掌控權、主權部署選項，以及既可預測亦符合成本效益的擴展條件下，建構、自訂和部署 AI 應用程式。OCR 4 支援結構化文件處理管道及代理式工作流程；這兩個模型均可透過 Foundry 平台既有的工具和工作流程，應用於代理型應用、自動化及特定領域解決方案。

在應用層面，雙方把 Mistral 的 Medium 3.5 模型引入 Copilot Studio，結合靈活模型與企業級治理，讓團隊能為特定情境選擇最佳模型，並同時掌控數據的處理方式及位置。 橫跨任何環境的單一部署體驗：Microsoft Foundry 與 Foundry Local 機構可在 Microsoft Foundry 及 Foundry Local 上，運用相同的模型、工具、API 及工作流程來開發 AI 應用程式。此舉為團隊開闢統一途徑，無論應用程式最終在哪裡運行，都得以建構、自訂和運行 AI 應用。 Microsoft Foundry 作為開發平台，專注於雲端探索、建構及部署模型和代理。Foundry Local 將此開發與運行體驗延伸到 Azure Local，讓機構能將 AI 部署得更接近其數據、用戶及營運環境。兩者相輔相成，有助減少因應不同部署場景而重新設計應用程式的需要，同時讓客戶在滿足主權、延遲及韌性要求上更具彈性。

採用共通營運模式的靈活部署：Azure 與 Azure Local 機構越來越需要根據工作負載的敏感程度、監管責任及任務需求，實行不同程度的營運管控。Azure 與 Azure Local 提供共通平台，支援在各種營運環境中部署 AI： 雲端： 採用 Azure 託管部署，具備雲端規模及敏捷優勢，方便掌握最新的平台創新。

採用 Azure 託管部署，具備雲端規模及敏捷優勢，方便掌握最新的平台創新。 雲端連接： 由客戶掌控的 Azure Local 環境，可按需要保持與 Azure 服務及營運的連線。

由客戶掌控的 Azure Local 環境，可按需要保持與 Azure 服務及營運的連線。 完全隔離：Azure Local 部署可獨立於外部網絡運作，適合高度敏感、受限制或任務關鍵的環境。 在這些營運模式中，客戶可採用一致的平台及營運方式來使用 Mistral 模型。這有助受監管機構避免 AI 架構零散破碎，同時亦能滿足其工作負載對控制、韌性及連線的要求。

對於需要策略自主權的受監管行業，此舉帶來了具體優勢。這些客戶可將 AI 應用於敏感工作流程，並同時使數據、營運及存取控制符合其特定需求。關鍵基建設施的供應商可在重視強韌性與持續服務的環境中，維持 AI 運作能力。製造與工業機構可在本地分析生產、品質及營運數據，而在這些環境中，延遲、知識產權保護、出口管制、網絡安全及供應鏈強韌性等因素，均可能影響部署需求。醫療保健機構可在以私隱、數據駐留、臨床持續性及合規數據處理為基本要求的環境中，支援由 AI 推動的工作流程。

為客戶帶來的價值 作為擴展合作的一環，雙方正制定聯合上市計劃，並將攜手在歐洲及全球各地開拓企業商機。Mistral 與 Microsoft 亦正拓展合作，以促進客戶採用，措施包括資助概念驗證、提供 Azure 點數，以及主導工作坊，與客戶共同推動 AI 創新。 金融服務、製造、醫療保健及其他受監管行業的機構，正在必須確保控制與強韌性的環境中運行 AI。藉此合作，其可在 Microsoft Foundry 建構 AI 應用程式，並在 Azure 或 Azure Local 上運行，於雲端、雲端連接及完全隔離的營運環境中使用 Mistral 模型。

Microsoft 及 Mistral 將繼續致力服務客戶，並在模型、開發體驗、開發平台及歐洲 AI 基建設施上不斷創新，讓這一切得以實現。 了解更多 了解更多：www.mistral.ai

探索 Microsoft Sovereign Cloud：https://www.microsoft.com/en-us/sovereignty

進一步了解 Azure Local：https://azure.microsoft.com/en-us/products/local

進一步了解 Microsoft Foundry：https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-foundry

進一步了解 Microsoft Copilot Studio：https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/microsoft-copilot-studio 關於 Mistral Mistral 是生成式人工智能領域的先驅企業，為全球提供所需工具，讓人能夠建構並受惠於當今最變革創新的技術。公司透過高效能、完善的頂尖開源模型、產品和解決方案，以及結合 Mistral Compute 的端到端基礎設施，推動 AI 普及。Mistral 總部設於法國，保持獨立，倡導去中心化且透明的技術理念，在美國、英國及新加坡均設有據點，全球業務穩健。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.mistral.ai