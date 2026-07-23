屈臣氏與Pantone攜手推出「屈臣氏長青綠」 慶祝185年的關愛傳承

香港 - 2026年7月23日 - 屈臣氏集團旗下旗艦健康與美容品牌屈臣氏今日宣布推出全新品牌色彩「屈臣氏長青綠」（Watsons Evergreen），慶祝集團185周年。屈臣氏與全球色彩權威機構Pantone Color Institute™攜手合作，於全球市場建立一致、鮮明且具公信力的品牌形象。結合屈臣氏深厚的品牌傳承與Pantone的專業色彩知識，雙方共同打造這項全球品牌項目，展現屈臣氏的品牌理念及未來願景。





以色彩演繹品牌理念

「屈臣氏長青綠」是一種充滿活力的藍綠色調，象徵活力、關愛與信任，充分體現屈臣氏一直以來致力讓顧客變得更健康、更美麗的品牌承諾。作為最具代表性的品牌視覺元素，「屈臣氏長青綠」成為屈臣氏全球各營運市場的共同品牌語言，進一步連繫品牌與顧客。



從屈臣氏標誌、店舖設計、商品陳列、線上平台到自家品牌產品，「屈臣氏長青綠」一直是顧客熟悉的品牌象徵。是次「屈臣氏長青綠」計劃將於全球16個市場逐步推出，包括亞洲、歐洲及中東市場，透過一系列顧客和社區活動，及精選產品系列，進一步鞏固品牌與顧客及社區之間長久建立的聯繫。



傳承185載關愛始終如一

這項計劃源於一個簡單的信念：屈臣氏一直陪伴顧客成長，未來亦將繼續與顧客攜手同行。



185年來，屈臣氏一直透過線下及線上平台，守護顧客的健康、美麗及生活所需。「屈臣氏長青綠」體現品牌與顧客之間長久以來的深厚連繫，象徵著在瞬息萬變的世界中始終如一的關愛與陪伴。



屈臣氏國際顧客總監Jared DeGuzman表示：「185年來，屈臣氏一直致力幫助顧客活得更健康、更快樂及更有自信，『屈臣氏長青綠』以簡單而有力的方式展現這份承諾。透過與Pantone合作，我們將標誌性的品牌顏色昇華為代表活力、關愛與健康生活的全球品牌象徵，連繫全球各地的屈臣氏顧客。」



Pantone Color Institute™副總裁Laurie Pressman表示：「『屈臣氏長青綠』完美演繹一個歷久彌新、與時並進的品牌理念。這種色彩不僅象徵活力與傳承，更展現屈臣氏多年來與顧客及社區之間深厚的連繫。」



適逢屈臣氏慶祝重要的周年里程碑，「屈臣氏長青綠」不僅承載品牌豐富的歷史傳承，更象徵未來的願景，以獨特而鮮明的品牌語言連繫過去、現在與未來，延續品牌陪伴顧客成長的承諾。





