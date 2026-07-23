美國運通與ALL Accor展開全新全球合作夥伴關係

攜手拓展會員禮遇體驗 香港2026年7月23日 /美通社/ -- 美國運通與雅高集團旗下預訂平台及客戶忠誠計劃ALL Accor宣布建立全新全球合作夥伴關係，由 2026 年起於全球 12 個市場陸續推出，為合資格卡會員帶來會籍級別配對及全新 Membership Rewards® 積分轉換選項。 是次合作旨在為會員帶來更優越的旅遊體驗，從預訂及行程規劃，以至入住期間專享禮遇及獎賞，進一步提升旅程每一環。美國運通卡會員將可於雅高集團遍佈全球逾 45 個酒店品牌中，包括萊佛士（Raffles）、費爾蒙（Fairmont）、索菲特（Sofitel）等享受相關禮遇。合作將分階段於香港、澳洲、奧地利、加拿大、法國、德國、意大利、日本、墨西哥、新加坡、英國及新西蘭推出。

美國運通亞洲地區主管劉偉德表示：「環顧亞洲，旅遊仍是許多美國運通卡會員生活當中的重要一環，他們亦追求更個人化、更豐富及更無縫銜接的旅遊體驗。透過與雅高攜手合作，我們匯聚兩個備受信賴的全球品牌優勢，結合尊尚會員禮遇與更靈活的積分兌換選擇，為香港及其他地區的卡會員締造貫穿規劃、預訂至入住整個旅程的旅遊體驗。」 雅高集團大中華區首席執行官朱福明表示：「雅高一直致力透過多元品牌組合及全球酒店網絡，為旅客打造更豐富、更個人化的旅遊體驗。是次與美國運通合作，將充分發揮雙方優勢，為香港美國運通卡會員帶來更多元、更靈活的旅遊選擇。無論是商務出行、休閒度假，還是探索世界各地，會員都能輕鬆享受全球雅高旗下品牌帶來的住宿、餐飲及生活方式體驗。」

是次合作結合 ALL Accor 會籍級別配對及全新的 Membership Rewards® 積分轉換選項，進一步提升美國運通會員禮遇的價值及靈活性。 Membership Rewards® 積分轉換 是次合作為合資格美國運通卡會員提供全新的 Membership Rewards® 積分轉換選項，可將積分轉換至ALL Accor會員計劃，享受更靈活的積分兌換體驗。合資格的香港美國運通卡會員可按每25 Membership Rewards® 積分兌換1 ALL Accor獎勵積分的兌換率進行積分轉換。每次轉換至ALL Accor獎勵積分之最低所需積分為25,000美國運通積分，並須於同一次轉換中以12,500美國運通積分遞增。

轉換所得之積分可根據ALL Accor會員計劃條款及細則，用於兌換全球逾 45 個酒店品牌的住宿，以及餐飲、體驗及超過110個合作夥伴提供的獎賞。 合資格卡會員專享會籍級別配對禮遇 合資格美國運通卡會員可透過會籍級別配對獲享相應的ALL Accor會員級別，於全球參與計劃的Accor酒店住宿時，解鎖更多會員禮遇及專屬體驗。 合資格的美國運通白金卡會員將可獲ALL Accor Gold會籍，禮遇包括免費Wi-Fi、迎賓禮遇、延遲退房、免費客房升級（視乎供應情況而定），以及額外ALL Accor獎勵積分。會籍級別匹配禮遇在香港的推出日期將於稍後公布。