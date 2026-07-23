AXA安盛調查揭香港在職女性對更年期認知不足

誤解阻礙女性把握十年黃金期管理健康 社會急需提升關注 並加强企業支援 香港2026年7月23日 /美通社/ -- AXA安盛香港及澳門（「AXA安盛」）公布的《AXA安盛香港女性健康調查2026》[1]（「調查」）顯示，香港在職女性對更年期的認知顯著不足，可能影響她們積極採取健康管理，以應對人生重要轉折點。儘管社會非常關注女性健康議題，但對更年期的誤解仍然普遍，許多女性未能充分準備應對其長遠健康影響。 是次調查旨在深入了解女性於不同人生階段的健康認知、個人經歷及相關行為。結果顯示，儘管更年期及其對在職女性影響的關注日益提高，但所獲重視與資源支援仍不足。同時，調查反映加強早期教育、適時介入及提供更積極支援措施的重要性。

「十年缺失窗口」：認知落差仍然存在 大多數受訪者具備良好的健康意識基礎，97%受訪者知道40歲後骨質流失會加速，並了解生活習慣相關風險因素或長期壓力可能導致更年期提早，然而，普遍對更年期仍有不少誤解。約三成一（31%）在職女性未能正確指出更年期前期一般在40至49歲開始。此外，逾四分之一（27%）受訪者以為更年期症狀只會在停經後出現，近五分之一（19%）以為在50歲後或完全停經後才需關注更年期。這些誤解可能導致女性錯失在更年期前長達十年的黃金預防期，保障長遠健康。

僅僅逾半（53%）受訪者表示熟悉更年期相關的長期健康風險，整體認知仍有待提升。情緒及心理健康問題（60%）、骨質疏鬆（58%）及代謝症候群（43%）是最廣為人知的風險。然而，對於其他長遠健康隱患，例如心血管疾病、認知障礙症及高膽固醇等風險的認知明顯不足，反映公眾對更年期全面影響的認識仍存在較大差距。 AXA安盛香港及澳門首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉（Emily Li）表示：「我們的最新調查顯示，香港女性整體健康意識較高，但對更年期前期（Perimenopause）以及相關長遠健康風險的認知仍存在明顯缺口。更年期一般在40至50歲開始，正值女性事業的黃金階段。認知不足不僅影響女性的長遠健康，也可能影響她們的職場參與度。職場是推廣健康教育與預防護理的理想平台。僱主透過推行支援政策及針對性的健康計劃，例如荷爾蒙健康評估與輔導服務，不僅能有效支援女性員工的健康，亦有助提升員工留任率及整體職場福祉，為員工及企業創造長遠價值。」

職場影響顯著 求醫比例卻偏低 更年期漸受香港在職女性的關注，亦對健康與工作生活平衡帶來顯著挑戰。調查顯示，37% 在職女性目前正經歷或曾經歷更年期前期症狀。在受影響女性中，以情緒及心理困擾最為普遍，65% 受訪者表示曾出現情緒波動、疲倦或焦慮，其次為月經不規律（39%）、失眠（39%）、潮熱及夜汗（33%）。 儘管相關症狀普遍且影響生活，大部分女性（68%）傾向透過社交媒體、網上資訊或尋求親友協助，僅 41% 曾尋求專業醫療諮詢或治療。過度依賴非正式資訊渠道，可能會延誤診斷及治療，錯失及早介入及有效管理的時機。

調查亦顯示，僱主在縮窄認知差距與提供支援方面扮演重要角色。高達 91% 受訪者認為，僱主可協助女性更好地管理更年期，而 96% 認為有關支援措施能為雙方帶來顯著效益。當中最常提及的好處包括維持工作表現、減輕工作壓力，以及提升員工身心健康，均獲 89% 受訪者認同。受訪者亦明確表示期望企業推行相關措施，特別是心理及情緒支援服務（39%）和更年期相關健康檢查（37%）。此外，89% 受訪者認為職場支援對提升女性人才留任尤其重要。 提高更年期認知 早期介入及推動多方支援

李蓉續說：「更年期是職場與社會必須共同面對的挑戰，我們需要提升公眾認知、促進早期介入，同時為在職女性提供更協調的支援。作為值得信賴的健康夥伴，以及推動女性健康與職場健康的領先者，AXA安盛一直致力於提升女性的健康意識，協助她們在不同人生階段建立更全面的健康管理觀念。我們透過持續創新支援計劃，與企業領袖促進合作交流，致力協助僱主將認知轉化為行之有效的政策，共同打造更健康、更具包容性的職場。」 響應企業及管理層對相關議題的支援需求持續增加，AXA安盛將於8月舉辦一場專為企業管理層、核心行政人員及人力資源領袖而設的「女性健康領袖早餐交流會」。此次活動除了邀請醫學專家分享管理更年期的專業見解，更提供一個交流平台，讓參與者就建立更年期友善職場交流經驗與最佳實踐，協助僱主將調查結果轉化為切實可行的職場政策，以更好地回應員工的需要。

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