HKIRC「網健通」助學界強化網絡安全防護

攜手學校建立安全數碼校園 培育具網絡安全意識的新世代 香港2026年7月23日 /美通社/ -- 隨着人工智能（AI）技術迅速發展、網上學習逐漸成為教育新常態，以及校園數碼化進程持續加快，網絡安全已成為教育界不可忽視的重要課題。學校不僅需要善用科技提升教學效能，更肩負保障學生個人資料、維護數碼學習環境及培育學生數碼素養的責任。有見及此，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）推出「網健通」服務，透過專業網絡安全檢測、風險評估及技術支援，協助學校及早識別潛在風險，提升校園整體網絡安全水平，為智慧教育發展提供更穩固的基礎。

在數碼教育時代下，學校網站、網上學習平台及各類校園數碼系統，已成為教學、行政管理及家校溝通的重要基礎設施。一旦受到網絡攻擊，不但可能影響學校日常運作，更有機會中斷教學安排、影響學生學習進度，甚至引發個人資料外洩等風險。因此，建立穩健而具韌性的網絡安全防護機制，已成為推動智慧教育及數碼校園發展的重要基石。 作為「網健通」服務的參與學校之一，基督教香港信義會信義中學多年來積極推動數碼教育及網絡安全文化建設。學校於疫情期間曾經歷網站受網絡攻擊事件，深切體會到網絡安全與教學運作密不可分。當時，學校網站作為發放課堂安排、學習資源及功課的重要平台，肩負關鍵角色，事件令校方更深刻認識到網絡安全的重要性。

基督教香港信義會信義中學副校長吳宏業表示：「學校網站已不再只是資訊發布平台，而是支援教學活動的重要基礎設施。當網站運作受到影響時，受影響的不只是行政工作，更可能影響學生學習。因此，我們一直秉持『預防勝於補救』的理念，希望透過專業支援及早發現風險，在問題發生前作出部署。」 自參與HKIRC「網健通」服務後，校方透過專業網站安全檢測及風險評估，更全面掌握網站潛在保安漏洞，進一步完善校園資訊保安管理措施。學校亦將網絡安全納入日常管理工作，包括定期進行系統更新、數據備份、風險檢查及權限管理，並透過制度化措施建立更全面的防護能力。

事實上，教育機構近年面對的網絡安全挑戰愈趨複雜，由網絡釣魚、惡意程式，到勒索軟件攻擊及資料外洩風險，均有可能對學校、教職員及學生造成影響。相較於事後處理事故及修復系統，建立主動防禦及風險預警機制不但更具成本效益，亦有助減低對教學及校務運作帶來的衝擊。透過「網健通」服務，學校可定期檢視網站及網絡環境的安全狀況，及早識別潛在風險，提升整體保安韌性。 除了技術層面的保障，HKIRC認為網絡安全教育同樣是建構安全校園不可或缺的一環。網絡安全不再只是資訊科技部門的責任，而是涉及學校管理層、教師、學生及家長共同參與的重要課題。只有將網絡安全意識融入日常教學及校園文化之中，才能建立持續而有效的防護能力。

為進一步推動網絡安全教育及數碼素養發展，HKIRC透過舉辦多元化教育及推廣活動，包括「數碼宇宙守護者計劃」，鼓勵學生從小建立正確的網絡安全觀念。透過比賽及實踐活動，學生不僅能認識網絡威脅及個人資料保護的重要性，更能培養批判思維、解難能力及責任感，成為具備良好資訊素養的數碼公民。 展望未來，HKIRC將繼續透過「網健通」及多元化教育推廣項目，支援教育界應對不斷演變的網絡安全挑戰，協助學校建立更完善的網絡防護體系，提升師生的網絡安全意識及數碼素養。HKIRC相信，透過技術支援、專業培訓及跨界協作，能夠攜手教育界打造安全、可靠及可持續發展的數碼學習環境，為香港培育具備創新能力、數碼素養及網絡安全意識的新一代人才。