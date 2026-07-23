港大首推社區藥劑師主導骨質疏鬆症篩查服務

以評估工具COSA深入社區主動找出隱形患者

香港 - 2026年7月23日 - 骨質疏鬆症患者骨骼脆弱，骨折風險顯著增加，嚴重者可致殘甚至死亡。然而，由於疾病初期毫無明顯病徵，高達八成的骨質疏鬆症患者在骨折發生前從未獲得適當治療。為此，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）藥理及藥劑學系首次為社區藥劑師度身訂造，以「華人骨質疏鬆篩查工具（COSA）」為基礎，讓藥劑師能夠在社區層面提供骨質疏鬆症篩查服務，主動識別高風險人士，並轉介至社區家庭醫生作進一步評估、骨質密度檢查及診斷，協助隱藏於社區的患者及早獲得適切治理。



(左起) 基督教家庭服務中心社區藥劑師古凱琪女士、基督教家庭服務中心服務總監（基層醫療健康服務）江政宇先生、香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍教授，及接受骨質疏鬆症篩查的岑女士，支持在社區藥房及更多基層醫療服務平台設立骨質疏鬆症篩查服務，建立「及早識別、及早診斷、及早治療」的骨骼健康管理網絡。

骨質疏鬆症可致脆性骨折 死亡率可與主要癌症相約



骨質疏鬆症為本港常見骨骼疾病，在五十歲以上的人口中，約30%女士及8%男士受影響。患者即使僅遇輕微碰撞，亦可能出現「脆性骨折」，不僅損害活動能力，更顯著增加死亡風險。研究顯示，髖骨骨折的死亡率可高於某些常見癌症，例如前列腺癌及乳癌等等，也有醫院數據發現，近半脆性髖骨骨折患者5年內死亡。



然而，由於骨質疏鬆症缺乏明顯徵狀，公眾欠缺警覺性，主動向醫護人員查詢相關檢查的比例極低。外國研究顯示，一般情況下僅約一成病人會主動要求進行骨質密度檢查。



社區藥房是基層醫療重要一環 藥劑師角色關鍵



醫學界一直探索以不同方法鼓勵高危人士接受骨質疏鬆症檢查，從而提高治療率，降低骨折風險。其中，善用社區藥房作為骨質疏鬆症篩查及健康教育平台，被視為一個具潛力的方向。社區藥房是市民日常最常接觸且信賴的醫療服務點，除藥物配售外，社區藥劑師亦提供健康諮詢、疾病預防教育、風險評估及轉介等服務，成為基層醫療體系的重要一環。



標準化COSA篩查流程 深入社區接觸高危人士



香港大學藥理及藥劑學系自2026年起與多間社區藥房合作，將標準化骨質疏鬆症分層風險評估流程引入社區，由接受專業培訓的社區藥劑師運用COSA為高風險人士進行篩查。篩查過程包括收集性別、年齡、體重及骨折病史基本資料。完成評估後，社區藥劑師會即場講解結果，並向高風險人士提供轉介建議，鼓勵他們向家庭醫生或其他醫護專業人員求診，以接受進一步評估及雙能量X光吸收儀（DXA）骨質密度檢查。社區藥劑師亦會向接受評估的人士提供骨骼健康教育，包括鈣質及維他命D攝取、均衡飲食、適量運動、預防跌倒及其他生活習慣建議。研究顯示，即使未接受藥物治療，透過這些非藥物介入措施，亦有助維持骨骼健康及降低骨折風險。



初步結果理想：約六成高危人士願意接受評估



計劃推出至今，社區藥劑師主動接觸逾1,000名骨質疏鬆高危人士（包括70歲或以上男士、65歲或以上女士、50歲或以上並帶有一個骨質疏鬆症風險因素)，並邀請他們進行COSA風險評估。值得留意的是，超過一半（約60%）受邀人士願意接受評估，顯示在社區藥房進行骨質疏鬆症篩查，能有效提升市民對疾病的關注及參與健康管理的意願。在完成評估的人士當中，發現超過100人患上骨質疏鬆症的風險甚高，需要轉介至家庭醫生作進一步檢查及診斷，這些都反映這服務模式能有效接觸及識別潛藏於社區的高風險人士，促進及早發現及及時介入。



港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍教授表示：「骨質疏鬆往往在骨折發生後才被發現，但透過將COSA篩查帶入社區藥房，我們成功接觸到大量從未接受過評估的高危人士。透過在社區藥房設立恆常化的分層風險篩檢服務，不但能夠提升公眾對骨骼健康的認識，更有助及早識別潛在患者，並透過轉介機制促進及時診斷及治療。」



社區藥房主動接觸高危族群 提升篩查可及性



基督教家庭服務中心轄下的鑽石山家庭藥房，是其中一間提供骨質疏鬆症篩查及諮詢服務的機構。基督教家庭服務中心服務總監（基層醫療健康服務）江政宇先生表示：「社區藥房是許多市民熟悉且容易接觸的健康服務點。是次計劃展示了社區為本的醫療服務如何在日常場景中支援疾病預防及健康教育。我們非常高興能支持這個模式，將實用的骨質疏鬆症篩查服務帶到社區，讓更多高風險人士能夠及早接受評估。」



參與計劃的基督教家庭服務中心社區藥劑師古凱琪女士指出，不少長者定期到藥房購買鈣片、維他命D等營養補充劑，這正好成為一個理想的切入點。藥劑師可以從營養攝取與骨骼健康的關係入手，引導長者進行骨質疏鬆症風險評估，並即場教授保持骨質密度的飲食及運動貼士。古凱琪女士分享她曾替一位女性長者進行COSA骨質疏鬆症篩查，發現她患上骨質疏鬆症風險很高，於是建議她接受DXA檢查，並轉介她至家庭醫生跟進。經過檢查後證實她患有骨質疏鬆症，她正與醫生商討後續治理，以減慢骨質流失。



另一位接受COSA骨質疏鬆篩檢的岑女士患有「三高」，因前往藥房領取驗血糖機而受邀接受篩查，結果顯示她患有骨質疏鬆症的風險很高。藥劑師除了提供轉介信外，也教導她關於預防骨質疏鬆症的運動及營養資訊。岑女士表示，過往她對骨質疏鬆症認識不深，幸好這次藥劑師的主動接觸，令她明白骨質疏鬆症的嚴重後果，也更了解如何在日常飲食及運動更有效預防骨折，加倍注重骨骼健康。



服務指引及配套準備就緒 支援骨質疏鬆症篩查服務擴展



隨着人口老化，骨質疏鬆症患者人數預計將持續上升，髖骨骨折個案數目更可能颷升數倍至2050年的27,468宗。為加強社區骨骼健康管理，港大醫學院藥理及藥劑學系已制定骨質疏鬆症社區篩查服務指引，涵蓋最新的疾病治療資訊、標準化篩查流程、公眾教育材料及轉介機制，並已獲香港骨質疏鬆學會審核。此外，港大醫學院藥理及藥劑學系亦已開辦線上持續專業教育(CPE)課程，為藥劑師提供培訓，支援服務標準化發展。隨着服務指引、培訓課程及轉介機制相繼建立，骨質疏鬆症社區篩查服務已具備擴展條件，有利更多社區藥房設立相關服務，並推廣至地區康健中心及其他基層醫療服務平台，共同建立「早識別、早診斷、早治療」的骨骼健康管理網絡。



