香港國際機場夏日購物賞　享 2X 獎賞積分及高達1,000元支付寶簽賬賞

香港 - 2026年7月23日 - 為迎接暑假旅遊旺季，HKairport Rewards 推出夏日購物禮遇，由即日起至8月31日，於機場店舖或 HKairportShop.com 機場網上商店消費，任何消費可享2X 積分。使用支付寶消費滿指定金額，更可享高達港幣/ 人民幣1,000元滿減現金券。消費越多，獎賞越豐富，於出發前免費登記成為HKairport Rewards會員，在啟程前盡享購物及餐獎賞，為暑假旅程揭開精彩序幕。
機場夏日獎賞驚喜不斷
1. 享2X 積分，回贈高達 8%
任何消費均可享 2 X獎賞積分，回贈高達 8%。每消費港幣 $1 可獲 2 獎賞積分；每 50 積分即可兌換 1 HKIA Dollar，可當作港幣 $1於機場超過 100 間參與商戶及餐廳使用。
2. 支付寶簽賬獎賞，高達港幣／人民幣 1,000 元滿減電子現金券 (先到先得，送完即止)
- 獎賞1 (適用於Alipay HK/ 支付寶內地用戶)：於機場店舖或 HKairportShop.com 機場網上商店以支付寶消費，即可享購物獎賞，獲贈高達港幣／人民幣 1,000 元滿減電子現金券。
| 支付寶單一消費（港幣/ 人民幣）
| 滿減電子現金券（港幣/ 人民幣）
| $1,000 - $9,999
| $50
| $10,000 - $19,999
| $450
| $20,000 或以上
| $1,000
* 每位會員於三個消費級別中可換領一張滿減電子現金券。
- 獎賞2 (適用於Alipay HK/ 支付寶內地用戶)：於指定餐飲商戶或自助點餐系統單一消費淨額滿港幣／人民幣 100 元，即可享港幣／人民幣 10 元立減優惠，讓旅客在出發前盡享機場美食。
同時，香港國際機場推出「飛嚐滋味賞」，即日起至8月31日於機場選購手信及禮品滿額即送限定蛋撻味Gelato及機場獨家奶茶味牛角酥! 同時設有多個巨型蛋撻、奶茶及菠蘿包打卡裝置，讓旅客一嚐香港地道滋味之餘，同時盡情打卡。
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香港國際機場網上商店飛進盛夏禮遇
HKairportShop.com機場網上商店為您嚴選一系列夏日必備好物，從塑造亮麗海灘妝容的唇膏、伴您歡慶盛夏旅程的紅酒，以至帶動池畔派對氣氛的經典音箱，一應俱備。由即日起至2026年 8 月 21 日，於HKairportShop.com單一消費淨額滿指定金額即享以下禮遇：
優惠一
- 滿港幣5,000元至港幣8,999元，即享全單 9 折優惠
- 滿港幣2,500元至港幣4,999元，即享全單 95 折優惠
- 滿港幣9,000元或以上，更可以優惠加購價港幣1,800元選購 Dyson Supersonic r™ 風筒HD17 - 粉霧玫瑰一個（價值港幣4,190元）
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註 : 優惠一不能與優惠二同時使用。活動受相關 條款及細則 約束。
旅客可靈活選擇於機場店舖即場購物，或透過網上商店預先選購心儀商品，輕鬆添置旅遊所需，迎接精彩夏日旅程。