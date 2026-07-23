香港國際機場夏日購物賞　享 2X 獎賞積分及高達1,000元支付寶簽賬賞

香港 - 2026年7月23日 - 為迎接暑假旅遊旺季，HKairport Rewards 推出夏日購物禮遇，由即日起至8月31日，於機場店舖或 HKairportShop.com 機場網上商店消費，任何消費可享2X 積分。使用支付寶消費滿指定金額，更可享高達港幣/ 人民幣1,000元滿減現金券。消費越多，獎賞越豐富，於出發前免費登記成為HKairport Rewards會員，在啟程前盡享購物及餐獎賞，為暑假旅程揭開精彩序幕。



HKairport Rewards 推出夏日購物禮遇，可享 2X 獎賞積分及高達1,000元支付寶簽帳賞

機場夏日獎賞驚喜不斷

1. 享2X 積分，回贈高達 8%

任何消費均可享 2 X獎賞積分，回贈高達 8%。每消費港幣 $1 可獲 2 獎賞積分；每 50 積分即可兌換 1 HKIA Dollar，可當作港幣 $1於機場超過 100 間參與商戶及餐廳使用。



2. 支付寶簽賬獎賞，高達港幣／人民幣 1,000 元滿減電子現金券 (先到先得，送完即止)

