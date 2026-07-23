Bybit推出RLUSD持倉賺幣活動：提升年化收益率，現貨交易掛單手續費為零

這場專屬持倉賺幣活動包含基於連續持幣時長的忠誠度乘數機制，獎勵長期保持持倉的用戶。相關獎勵僅作為商業激勵發放，‌不構成RLUSD本身的利息、收益或投資回報‌。 針對交易者群體，Bybit會在限時內下調RLUSDUSDT現貨交易對的交易成本，把掛單手續費從‌0.10%降至0%‌，吃單手續費從‌0.10%降至0.04%‌。 第三部分是Bybit專屬RLUSD交易大賽，設置了‌5萬枚RLUSD的獎金池‌，讓符合條件的交易者可以在活動推廣期內，通過RLUSD現貨交易活動參與角逐，贏取額外獎勵。 機構客戶可以參與持倉賺幣活動，但無法參與本次RLUSD交易大賽。

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