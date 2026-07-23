熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jul-23 20:26
更新：2026-Jul-23 20:26
PR Newswire

Bybit推出RLUSD持倉賺幣活動：提升年化收益率，現貨交易掛單手續費為零

分享：

阿聯酋迪拜2026年7月23日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit今天宣佈推出RLUSD倉賺幣限時獎勵活動，該活動圍繞Ripple USD (RLUSD)穩定幣展開。從即日起至2026年8月19日，符合條件的用戶無論選擇持幣、交易還是參與競賽，都能充分利用自己在Bybit平台的RLUSD資產組合。

截至2026年，RLUSD的市值已突破15億美元，其機構採用規模持續擴大，已接入多家交易所、主流銀行及金融機構。

RLUSD倉賺幣活動允許符合條件的用戶，為其存放在Bybit賬戶內的RLUSD賺取每日獎勵，‌無需進行質押或鎖倉‌。持幣越久，收益越多：用戶持有RLUSD的時間越長，在未來活動中可以解鎖的獎勵權益就越高。參與門檻最低僅需1枚RLUSD。平台每日將進行24次餘額快照，按當日有效持倉計算獎勵，每位用戶可以參與計息的合格持倉上限為500萬枚RLUSD。

adblk4

這場專屬持倉賺幣活動包含基於連續持幣時長的忠誠度乘數機制，獎勵長期保持持倉的用戶。相關獎勵僅作為商業激勵發放，‌不構成RLUSD本身的利息、收益或投資回報‌。

針對交易者群體，Bybit會在限時內下調RLUSDUSDT現貨交易對的交易成本，把掛單手續費從‌0.10%降至0%‌，吃單手續費從‌0.10%降至0.04%‌。

第三部分是Bybit專屬RLUSD交易大賽，設置了‌5萬枚RLUSD的獎金池‌，讓符合條件的交易者可以在活動推廣期內，通過RLUSD現貨交易活動參與角逐，贏取額外獎勵。

機構客戶可以參與持倉賺幣活動，但無法參與本次RLUSD交易大賽。

adblk5

RLUSD是由Ripple發行的錨定美元的穩定幣。Ripple USD原生發行於XRP Ledger和以太坊等多條區塊鏈上，由獨立隔離的現金及現金等價物儲備全額支撐，可以按1:1比例兌換美元。作為受監管、有儲備支撐的數字資產，RLUSD以鏈上形式實現了傳統現金的價格穩定性。

活動受條款和條件約束，用戶如需瞭解參與資格及相關限制的更多詳情，可以訪問指定頁面：RLUSD 持倉賺幣：現貨交易享最高 7% 年化與零 Maker 費

請在社交媒體上關注#Bybit / #NewFinancialPlatform。

關於Bybit

Bybit是一個全新的金融平台‌。

我們堅信，每個人都理應享有地球上的每一個金融機會。正因如此，我們正在打造首個智能平台，讓身處任何地點的所有人都能與全球金融體系相連‌。

adblk6

全球超8000萬用戶的信賴之選，Bybit將投資、交易、支付與財富積累整合在單一的安全智能生態體系中‌。依托人工智能(AI)技術、深度的全球流動性、穩固的安全體系與透明的運營模式，Bybit讓全球金融對所有人而言更易獲取、更高效、更具賦能價值。

為所有人打造，以智能為驅動力，向全世界開放‌。

垂詢詳情，請訪問Bybit.com

欲瞭解有關Bybit的更多詳情，請訪問Bybit Press
媒體咨詢，請聯繫：[email protected]
如需瞭解最新信息，請關註：Bybit的社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

adblk7

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/bybitrlusd-302833308.html

SOURCE Bybit

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk8 madblk8

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務