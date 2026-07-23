亞福儲能聯手崇友實業 推動電梯儲能減量方法與示範案

傳統觀念中，電梯是建築物的主要耗能設備之一。透過創新儲能技術導入，電梯不再只是單純耗電，而是具節能效益，更可透過專案取得碳權，提升建築的減碳貢獻。這次合作專案將聚焦兩大層面：

台北2026年7月23日 /美通社/ -- 發展前瞻非鋰電池技術的亞福儲能與台灣電梯大廠崇友實業於日前共同簽署合作備忘錄（MOU），結合亞福的儲能系統與碳權方法學優勢，以及崇友在國內電梯市場的領導地位，共同開創綠建築與節能減碳的新藍海。

針對本次深化合作，亞福儲能董事長陳朝暉表示：「亞福長期專注於儲能技術與碳權方法學應用，今天非常榮幸能與國內指標電梯廠崇友實業攜手，向環境部申請電梯減量額度在台灣的具體規則，也共同發展GS國際碳權專案，取得國內外的碳權。」

崇友實業董事長唐伯龍也強調：「崇友長期深耕台灣電梯產業發展，其中包含台北101等指標性超高樓層與豪宅建築。隨著全球對綠建築及ESG的要求日益嚴格，如何協助建築物節能減碳，是我們拓展國內外市場的核心策略。崇友非常看重這項結合儲能與碳權的創新解決方案，未來崇友案場與新開發項目，都將成為推動低碳智慧建築的堅實後盾。」

隨著2026年碳定價時代來臨，建築物的減碳策略已成為建商與企業關注的焦點。崇友實業在國內外市場擁有厚實的案場基礎與通路優勢，是加速電梯儲能商業化不可或缺的推手。透過本次合作，雙方將共同推進環境部與國際碳權專案，加速落實電梯儲能的減碳應用，共同定義綠建築的永續新標準。