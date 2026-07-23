熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jul-23 22:04
更新：2026-Jul-23 22:04
PR Newswire

第三屆 Stevie® Awards for Technology Excellence 得獎者名單揭曉

分享：

全球頂尖科技創新商業獎項收到 37 個國家和地區超過 700 項提名，IBM 榮獲九項 Stevie Awards 傲視群倫

維珍尼亞州費爾法克斯2026年7月23日 /美通社/ -- 今日，2026 Stevie® Awards for Technology Excellence得獎名單揭曉。該國際獎項計劃表揚機構、團隊和個人開發創新產品、服務和解決方案的傑出科技成就，並於今年踏入第三年。

今年，超過 180 位科技與商業專業人士擔任評審，並評估來自 37 個國家和地區機構的超過 700 項提名。

Stevie Awards for Technology Excellence 表揚各界（包括人工智能 (AI)、資訊科技、金融科技 (fintech)、醫療科技、商業科技、通訊科技、綠色科技、製造科技、零售科技、航空航太、生物科技，以及許多其他行業）的卓越成就。全球各地各種規模的機構——不論是公營、私營、牟利和非牟利——均符合參加資格。

adblk4

今年，超過 180 位科技與商業專業人士擔任評審，並評估來自 37 個國家和地區機構的超過 700 項提名。根據獨立評審過程期間得到的平均分，選出得獎者。

獲得最多 Stevie Awards 的機構

在 2026 年 Stevie Awards 中，獲得五項或以上獎項的機構：

  • 新加坡和美國 IBM (9)
  • 土耳其伊斯坦堡 Architecht (6)
  • 美國和印度 ValueLabs (6)
  • 伊拉克巴格達 Asiacell (5)
  • 阿拉伯聯合酋長國杜拜 Dubai Digital Authority (5)
  • 美國加州埃爾塞貢多 Epsilon3 (5)

請查看 2026 年 Stevie Awards 各類別的完整得獎者名單

認可科技種類

Stevie Awards for Technology Excellence 表揚 23 類傑出科技界成就，包括：

  • 廣告、市場推廣及公共關係科技
  • 航天科技
  • 農業科技
  • 建築科技
  • 人工智能 (AI)
  • 輔助科技
  • 生物科技
  • 商業科技
  • 通訊科技
  • 建築及土木工程科技
  • 教育科技
  • 能源科技
  • 娛樂科技
  • 金融科技 (FinTech)
  • 政府科技
  • 綠色與潔淨科技
  • 醫療科技
  • 資訊科技
  • 製造科技
  • 海洋科技
  • 零售及電子商貿科技
  • 運動、健身及康樂科技
  • 交通及行動科技
adblk5

巴黎頒獎禮

得獎者將於 2026 年 10 月 28 日星期三假法國巴黎 Pullman Paris Montparnasse 舉行的紅地毯頒獎禮期間，接受表揚。該活動還將祝賀 2026 Stevie Awards for Great EmployersThe International Business Awards®German Stevie Awards 的得獎者。該頒獎禮將會全球直播，現已開始發售門票

Stevie Awards 主席 Maggie Miller 表示：「我們恭賀第三屆 Stevie Awards for Technology Excellence 全部獲獎者，他們成就非凡。創新不斷改變各行各業，今年得獎者展示科技如何改善全球各地企業、機構和人類的生活。我們期待今年十月，在巴黎祝賀他們的成就。」

Stevie Awards 機構頒發 Stevie Awards for Technology Excellence，並同時頒發九項全球領先商業獎項，包括 The International Business Awards®The American Business Awards®

adblk6

關於 Stevie Awards

自 2002 年起，Stevie Awards 獲公認為全球頂級商業獎項計劃，表揚全球職場中的傑出成就。「Stevie」這名字源自希臘文「stephanos」，意思為「加冕」。

Stevie Awards 包括九項國際商業獎項：

  • Asia-Pacific Stevie Awards
  • German Stevie Awards
  • Middle East & North Africa Stevie Awards
  • The American Business Awards®
  • The International Business Awards®
  • Stevie Awards for Great Employers
  • Stevie Awards for Women in Business
  • Stevie Awards for Technology Excellence
  • Stevie Awards for Sales & Customer Service

Stevie Awards 每年都會收到來自超過 70 個國家和地區的機構，超過 12,000 個提名，表揚各種規模的機構及其成功背後的專業人士。

如欲了解更多，請瀏覽 www.StevieAwards.com

傳媒聯絡

Nina Moore
Stevie® Awards
[email protected]
+1 703-547-8389

The Stevie Awards are the world's premier business awards.

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-stevie-awards-for-technology-excellence--302833397.html

SOURCE Stevie Awards

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務