第三屆 Stevie® Awards for Technology Excellence 得獎者名單揭曉

全球頂尖科技創新商業獎項收到 37 個國家和地區超過 700 項提名，IBM 榮獲九項 Stevie Awards 傲視群倫
維珍尼亞州費爾法克斯2026年7月23日 /美通社/ -- 今日，2026 Stevie® Awards for Technology Excellence得獎名單揭曉。該國際獎項計劃表揚機構、團隊和個人開發創新產品、服務和解決方案的傑出科技成就，並於今年踏入第三年。
Stevie Awards for Technology Excellence 表揚各界（包括人工智能 (AI)、資訊科技、金融科技 (fintech)、醫療科技、商業科技、通訊科技、綠色科技、製造科技、零售科技、航空航太、生物科技，以及許多其他行業）的卓越成就。全球各地各種規模的機構——不論是公營、私營、牟利和非牟利——均符合參加資格。
今年，超過 180 位科技與商業專業人士擔任評審，並評估來自 37 個國家和地區機構的超過 700 項提名。根據獨立評審過程期間得到的平均分，選出得獎者。
獲得最多 Stevie Awards 的機構
在 2026 年 Stevie Awards 中，獲得五項或以上獎項的機構：
- 新加坡和美國 IBM (9)
- 土耳其伊斯坦堡 Architecht (6)
- 美國和印度 ValueLabs (6)
- 伊拉克巴格達 Asiacell (5)
- 阿拉伯聯合酋長國杜拜 Dubai Digital Authority (5)
- 美國加州埃爾塞貢多 Epsilon3 (5)
請查看 2026 年 Stevie Awards 各類別的完整得獎者名單。
認可科技種類
Stevie Awards for Technology Excellence 表揚 23 類傑出科技界成就，包括：
- 廣告、市場推廣及公共關係科技
- 航天科技
- 農業科技
- 建築科技
- 人工智能 (AI)
- 輔助科技
- 生物科技
- 商業科技
- 通訊科技
- 建築及土木工程科技
- 教育科技
- 能源科技
- 娛樂科技
- 金融科技 (FinTech)
- 政府科技
- 綠色與潔淨科技
- 醫療科技
- 資訊科技
- 製造科技
- 海洋科技
- 零售及電子商貿科技
- 運動、健身及康樂科技
- 交通及行動科技
巴黎頒獎禮
得獎者將於 2026 年 10 月 28 日星期三假法國巴黎 Pullman Paris Montparnasse 舉行的紅地毯頒獎禮期間，接受表揚。該活動還將祝賀 2026 Stevie Awards for Great Employers、The International Business Awards® 和 German Stevie Awards 的得獎者。該頒獎禮將會全球直播，現已開始發售門票。
Stevie Awards 主席 Maggie Miller 表示：「我們恭賀第三屆 Stevie Awards for Technology Excellence 全部獲獎者，他們成就非凡。創新不斷改變各行各業，今年得獎者展示科技如何改善全球各地企業、機構和人類的生活。我們期待今年十月，在巴黎祝賀他們的成就。」
Stevie Awards 機構頒發 Stevie Awards for Technology Excellence，並同時頒發九項全球領先商業獎項，包括 The International Business Awards® 和 The American Business Awards®。
關於 Stevie Awards
自 2002 年起，Stevie Awards 獲公認為全球頂級商業獎項計劃，表揚全球職場中的傑出成就。「Stevie」這名字源自希臘文「stephanos」，意思為「加冕」。
Stevie Awards 包括九項國際商業獎項：
- Asia-Pacific Stevie Awards
- German Stevie Awards
- Middle East & North Africa Stevie Awards
- The American Business Awards®
- The International Business Awards®
- Stevie Awards for Great Employers
- Stevie Awards for Women in Business
- Stevie Awards for Technology Excellence
- Stevie Awards for Sales & Customer Service
Stevie Awards 每年都會收到來自超過 70 個國家和地區的機構，超過 12,000 個提名，表揚各種規模的機構及其成功背後的專業人士。
如欲了解更多，請瀏覽 www.StevieAwards.com。
傳媒聯絡
Nina Moore
Stevie® Awards
[email protected]
+1 703-547-8389
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SOURCE Stevie Awards