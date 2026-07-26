交易所屢加數據收費，Alpha Analitica 助金融機構大削市場數據成本高達五成

授權新制推高市場數據供應鏈下游成本，Alpha Analitica 助買賣雙方機構迎擊挑戰 紐約2026年7月26日 /美通社/ -- 一直以來，市場數據都是金融機構科技預算中最大的一項經常性開支。新一輪的交易所費用調整勢將進一步推高相關成本。專研市場數據成本優化的 Alpha Analitica 指出，業界必須重新審視數據開支的管理模式，而非無奈承受不斷上漲的成本。 交易所重新改寫數據收費規則 財經科技媒體 WatersTechnology1 近期發表報告，詳述 CME Group 2025 年的大幅授權機制改革，正如何引發整個市場數據行業的內部摩擦。CME 取消了旗下 CME、CBOT、Nymex、Comex 及 GME 等交易所一向免費提供的日終（EOD）數據授權，將該等數據重新歸類並徵收全新的延遲數據授權費——即使是已付費獲取實時數據的機構亦不能倖免。報告引述英國市場數據用戶組織 IPUG 的發現指出，若一間銀行透過主要分銷渠道取得上述五家 CME 交易所的產品授權，此項變動將直接導致該銀行每年額外承擔約 273,600 美元的新增費用。據悉，IPUG 成員正考慮就上述加費向監管機構投訴，甚至不排除採取法律行動。

更關鍵的是，加費的影響並不止步於交易所層面。由於 Bloomberg Data License 及 LSEG DataScope 等主要數據分發平台會將交易所的授權成本轉嫁予客戶，交易所帶頭加價將引發連鎖反應，將成本傳導至供應鏈下游，令所有依賴該等數據源的銀行、資產管理公司及對沖基金，均需面對更沉重的帳單。正如一位金融科技高層向 WatersTechnology 坦言，追蹤及管理新增收費數據的繁複工作「無助為業界創造任何價值」——這純粹是將成本硬生生轉嫁至數據消費者身上。 這絕非單一事件。它反映了更廣泛的行業趨勢：隨著交易所極力擴大數據收入，加上供應商將成本轉嫁予客戶，市場數據總成本連年攀升，升幅往往遠超機構所分配的預算增長。

破局之道：從根源截斷開支，而非單純應付帳單 Alpha Analitica 的誕生正是為了解決這項業界痛點。單憑個別機構之力，要求削減交易所費用或重新談判供應商合約無疑是螳臂當車；因此，Alpha Analitica 另闢蹊徑，專注於消除機構現有市場數據網絡中隱藏的浪費、數據重覆以及未被充分利用的權限。 公司的旗艦產品 Math-Mill 是一款強大的量化計算引擎，能讓機構完全免卻向市場數據供應商直接購買衍生數據的需要。機構無需再花費向供應商購買預先計算的分析數據（例如引伸波幅、希臘值、曲線及價差分析等衍生數據欄位），而是只需利用 Math-Mill，透過其已獲授權的原始基礎數據，直接在內部自行運算並生成所需數據。Alpha Analitica 的另一款核心產品 Reference-Hub 則針對另一大超支元兇：冗餘的參考數據及證券主數據請求。該產品透過可靈活配置的快取引擎，大幅減少這類無謂請求。現時使用 Math-Mill 及 Reference-Hub 的客戶已成功削減高達五成的市場數據開支，同時在數據權限及系統效能上毫不妥協。

業界刻不容緩的行動理由 隨著 CME 等交易所重新界定「免費」數據的門檻，加上分發商將成本轉嫁至下游，機構若不積極管控其市場數據的使用足跡，未來的帳單勢將有增無減。Alpha Analitica 的理念一針見血：機構固然無法左右交易所的定價，但絕對能掌控自身實際使用的數據量——這才是實現真正節流的切入點。 Alpha Analitica 首席技術官 Al Cabrini 表示：「大多數機構都受制於市場數據供應商強加的單一模式，幾乎沒有空間因應自身對市場的獨特見解作出微調。藉助 Math-Mill，機構可按需隨時切換插值模型及調整校準假設。這種靈活性不僅大幅壓低成本，更讓機構確保其數據分析結果與自家的定價模型高度一致，徹底擺脫對他人模型的依賴。」

Alpha Analitica 簡介 Alpha Analitica 匯聚深厚的投資數據專業知識，致力為金融業界解決最棘手的市場數據難題。Alpha Analitica 憑藉在算法交易領域數十年的實戰經驗，結合對複雜數據類型的頂尖領域知識，成功構建出度身訂造的解決方案（包括 Math-Mill 及 Reference-Hub），全力協助金融機構降低市場數據及數據管治成本，同時確保數據權限與系統效能維持在最佳水平。Alpha Analitica 總部設於美國佛羅里達州邁阿密，並於加拿大安大略省多倫多設有辦事處。 欲了解更多詳情，請瀏覽 AlphaAnalitica.com，或透過 calendly.com/alphaanalitica/new-meeting 預約系統示範。