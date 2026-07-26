Nova Biomedical 完善整合式細胞株開發流程：NanoCellect 產品線正式加盟 Nova Biomedical

麻省沃爾瑟姆2026年7月26日 /美通社/ -- Nova Biomedical 今日宣佈，已落實收購微流體細胞分選技術供應商 NanoCellect 的部分資產。 此項交易大幅擴展了 Nova Biomedical 在細胞株開發領域的實力，並進一步鞏固其支援由早期研發至量產等各階段生物製藥工作流程的能力。 NanoCellect® WOLF G2® 細胞分選平台採用溫和的微流體細胞篩選與分離技術，與 Nova Biomedical 旗下現有應用於克隆生成、驗證及生長分析的 Solentim 產品組合相輔相成。兩項技術結合後，將為細胞株開發帶來一套更全面的整合方案——無縫串連細胞篩選、單細胞分離及高準確度克隆驗證。

Nova 的擴大產品陣容不僅能加快細胞株的開發步伐，提升克隆篩選成效，更為後續的製程開發、規模化生產及全面量產奠下堅實基礎。 此外，Nova Biomedical 的產品組合亦涵蓋多款強大的細胞培養監測分析方案，當中包括採用 BioProfile® FLEX2 進行代謝物分析、使用 OsmoTECH® 量度滲透壓以及利用 BioProfile® FAST CDV 分析細胞數量與存活率。這些技術是整個生物製程工作流程的關鍵控制點，並廣泛應用於從研發到生產的各個階段。 將 NanoCellect 產品線納入麾下，進一步推進了 Nova Biomedical 的企業策略：致力提供一個更緊密互聯的技術組合，為整個生物製程生命週期內的連貫性、數據洞察及決策過程提供強大後盾。

Nova Biomedical 生物製藥業務總裁 John Luck 表示：「NanoCellect 為我們的產品陣容增添了極具關鍵的上游開發能力，並強化了我們串連細胞株開發各項核心步驟的實力。透過將細胞分選與克隆分離及高準確度驗證相結合，並輔以細胞培養監測及滲透壓等分析控制點，我們能協助客戶更快速地培育出成功的克隆，同時提供有助優化克隆篩選的數據洞察，從而在製程開發、規模化生產及製造過程中推動更卓越的表現。這也是我們在構建更互聯、更具優勢的細胞株開發與生物製程平台上，所邁出的重要一步。」