濰柴五大技術路線全球首秀：以多元底色，繪就綠色智能新未來

越南河內2026年7月26日 /美通社/ -- 7月21日，山東重工全球合作夥伴大會暨綠色智能產品展示會在越南國家會展中心啟幕。面對全球商用車及重型裝備的綠色轉型浪潮，濰柴依托數十年的技術積澱，正式推出涵蓋電池電動系統、混合動力系統、質子交換膜燃料電池、替代燃料內燃機以及智能駕駛輔助系統的五大核心技術路線。通過全鏈條自主掌控與技術突破，濰柴正為全球市場提供高效、低碳、智能的動力解決方案。

濰柴掌握核心電池、電機及電控技術。專為重型牽引車與自卸車打造的CT100電池，採用集成化、三重絕緣防護等設計，更可靠、更高效、更安全、更快速；適配重卡運輸場景的WMS3200電驅動系統效率大幅提升的同時，整車電耗更低；WMC-L/H/B集成控制器可為輕卡、重卡及各類客車提供穩定高效的控制方案。

質子交換膜燃料電池：零碳領航

濰柴構建了涵蓋零部件、電堆及系統的全鏈條氫能體系。WEF300燃料電池發動機已批量配套49噸級重卡，適用於長途與港口物流。WEFG500發電系統提供兆瓦級可擴展功率，賦能數據中心與工業工廠。

替代燃料內燃機：多元清潔與極高經濟性

採用模塊化設計，可靈活切換柴油、氫氣與甲醇。WP15DI氫內燃機最高熱效率達46.8%。WP17T甲醇內燃機直擊重型裝備能耗痛點，大幅降低運行成本，已批量應用於130噸礦卡。

智能駕駛輔助系統：車路雲協同