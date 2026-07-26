廣汽成為切爾西足球俱樂部中國香港、馬來西亞季前巡回賽官方合作伙伴

香港2026年7月26日 /美通社/ -- 廣汽集團榮幸成為切爾西足球俱樂部(Chelsea FC)在中國香港及馬來西亞的季前巡回賽官方合作伙伴之一。此次合作將為切爾西男子主力隊在這兩站巡回賽中的各項活動提供全程支持。

作為21世紀戰績最為輝煌的英超俱樂部之一，切爾西足球俱樂部在全球擁有熱情高漲的球迷群體。本次季前巡回賽標志著切爾西重返亞太地區，男子主力隊將在澳大利亞、中國香港、印尼和馬來西亞進行多場備受矚目的比賽。切爾西將於8月5日在香港啟德體育場(Kai Tak Stadium)迎戰意甲勁旅尤文圖斯(Juventus)，隨後於8月9日在馬來西亞新山的蘇丹依布拉欣體育場(Sultan Ibrahim Stadium)對陣馬來西亞冠軍柔佛新山(Johor Darul Ta'zim)。這兩場賽事將為廣汽與切爾西搭建起面向區域球迷開展互動交流的優質平台。