廣汽成為切爾西足球俱樂部中國香港、馬來西亞季前巡回賽官方合作伙伴

香港2026年7月26日 /美通社/ -- 廣汽集團榮幸成為切爾西足球俱樂部(Chelsea FC)在中國香港及馬來西亞的季前巡回賽官方合作伙伴之一。此次合作將為切爾西男子主力隊在這兩站巡回賽中的各項活動提供全程支持。
作為21世紀戰績最為輝煌的英超俱樂部之一，切爾西足球俱樂部在全球擁有熱情高漲的球迷群體。本次季前巡回賽標志著切爾西重返亞太地區，男子主力隊將在澳大利亞、中國香港、印尼和馬來西亞進行多場備受矚目的比賽。切爾西將於8月5日在香港啟德體育場(Kai Tak Stadium)迎戰意甲勁旅尤文圖斯(Juventus)，隨後於8月9日在馬來西亞新山的蘇丹依布拉欣體育場(Sultan Ibrahim Stadium)對陣馬來西亞冠軍柔佛新山(Johor Darul Ta'zim)。這兩場賽事將為廣汽與切爾西搭建起面向區域球迷開展互動交流的優質平台。
作為《財富》世界500強企業，廣汽近年持續加速全球化佈局。廣汽先後與澳大利亞悉尼FC (Sydney FC)、墨西哥托盧卡競技(Deportivo Toluca)、巴西弗拉門戈(Flamengo)、哥倫比亞百萬富翁足球俱樂部(Millonarios)等知名球隊達成合作，持續提升國際品牌影響力。
本次合作依托廣汽在中國香港與馬來西亞日益壯大的市場佈局。在中國香港，廣汽2026年4月登上私家電動車市場榜首，上半年累計市場占有率突破10%，進一步鞏固在當地新能源汽車行業的領先地位。與此同時，通過全散件組裝(CKD)模式在馬來西亞本地投產的GS3 EMZOOM與EMKOO車型，持續收獲當地消費者廣泛認可。
廣汽集團表示，足球運動所蘊含的速度、激情與團隊精神，與廣汽品牌追求卓越駕控、不斷超越客戶期待的理念高度契合。通過與切爾西足球俱樂部這樣的世界頂級足球俱樂部合作，廣汽旨在提升其在亞太乃至全球市場的品牌影響力，彰顯其在創新、品質和智慧出行方面的不懈追求。展望未來，廣汽將繼續通過創新、品質與合作，深化全球佈局，為全球用戶打造更綠色、更智能、更可持續的出行解決方案。
View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302834719.html
SOURCE GAC