隨著Bybit Payments GmbH獲得電子貨幣機構牌照，Bybit.eu進一步拓展其在歐洲的業務布局

該牌照將為Bybit.eu平台上的受規管電子貨幣及支付服務提供支持，同時平台也將繼續提供加密資產相關服務。 維也納2026年8月5日 /美通社/ -- Bybit.eu今天宣布，Bybit Payments GmbH已獲得奧地利金融市場監管局(FMA)頒發的電子貨幣機構(EMI)牌照。 Bybit Payments GmbH將通過Bybit.eu平台提供受規管的電子貨幣及支付服務。該平台上的加密資產服務由Bybit EU GmbH獨立提供，這家奧地利加密資產服務提供商自2025年5月起便已依據歐盟《加密資產市場監管法案》(MiCAR)獲得相關業務授權。 為符合監管要求，這兩個奧地利實體擁有明確區分的受規管權限范圍與責任。Bybit EU GmbH持有面向加密資產服務的MiCAR授權，Bybit Payments GmbH則持有面向電子貨幣與支付服務的EMI牌照。二者的服務將通過Bybit.eu平台整合，為歐洲用戶帶來更加一體化的使用體驗。

Bybit EU GmbH與Bybit Payments GmbH董事總經理Georg Harer表示：「在清晰的監管框架下，數字資產與金融服務要如何協同發展，歐洲正在為全球樹立這方面的標桿。」 「Bybit Payments GmbH被授予EMI牌照，是我們深耕歐洲市場的長期承諾的重要裡程碑。搭配Bybit EU GmbH已持有的MiCAR授權，二者形成互補的合規基礎，將通過Bybit.eu平台打通加密資產、支付與日常金融服務。」 獲得這張EMI牌照為Bybit Payments GmbH未來拓展支付能力提供了合規基礎，相關服務可能涵蓋個人對個人支付、電子貨幣服務、強客戶身份認證(Strong Customer Authentication)、開放銀行功能、商戶支付解決方案以及後續的卡類業務布局，所有服務都將在符合適用監管要求的前提下逐步推出。

Bybit Payments GmbH董事總經理Bernhard Krick說：「獲得這張牌照讓Bybit Payments GmbH得以搭建受規管支付能力，與Bybit EU GmbH提供的加密資產服務形成互補。保持兩個受規管實體之間的清晰邊界是核心原則，每個實體將在自身獲批的權限范圍內提供服務，用戶將能通過Bybit.eu平台一站式訪問全部相關服務。」 該EMI牌照還將助力Bybit Payments GmbH與金融機構、支付提供商及企業合作伙伴搭建戰略合作關系，同時逐步降低對第三方支付基礎設施的依賴。 包括具體產品上線日期及全歐推廣細節在內的更多相關信息，將於近期對外公布。

請在社交媒體上關注#BybitEU | #NewFinancialPlatform。 關於Bybit EU Bybit.eu是面向歐洲市場的服務平台，所有相關服務均由各自獨立接受監管的Bybit旗下實體分別提供。 Bybit EU GmbH是一家依據MiCAR獲得授權的奧地利加密資產服務提供商，通過Bybit.eu平台向整個歐洲經濟區（馬耳他除外）的用戶提供加密資產相關服務。 Bybit EU GmbH獲得授權，可以提供以下服務： 代表客戶保管與管理加密資產；

加密資產兌換現金服務；

加密資產之間的兌換服務；

加密資產配售服務；

代表客戶提供加密資產轉移服務。 Bybit EU GmbH不運營加密資產交易平台，也不提供任何投資建議。

Bybit Payments GmbH是一家經奧地利金融市場監管局(FMA)授權的電子貨幣機構，將在相關服務正式推出後，通過Bybit.eu平台提供受規管的電子貨幣及支付服務。 Bybit EU GmbH與Bybit Payments GmbH的相關服務，均受其各自獲批的監管權限、適用條款與細則約束，同時服務的可訪問性也受對應司法轄區的相關規則限制。 媒體聯系電郵：[email protected]

網站：www.bybit.eu 免責聲明：本新聞稿僅作信息參考用途，不構成任何投資建議，也不代表買賣數字資產的邀約。文中提及的相關產品與服務，均需符合對應司法轄區的適用法律法規，而且可能無法在部分地區提供。