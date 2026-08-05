「香港橋壇智力博弈巔峰盛會」

二零二六年吉利汽車城市橋牌錦標賽精彩開戰 香港2026年8月5日 /美通社/ --「二零二六年吉利汽車城市橋牌錦標賽 」今天(8月5日)中午在康文署副署長徐曉露太平紳士主禮下正式揭幕。賽事由中國香港橋牌協會主辦，2026年8月5日至9日於富豪九龍酒店舉行。 本屆錦標賽將包括三大主要賽事：「公開組隊制賽」、「混合組隊制賽」及「青年組隊制賽」。除此之外，大會還會舉辦7場不同賽事，包括「國際序分雙人賽」、「連續式雙人賽」、「瑞士式隊制賽」、「瑞士式雙人賽」、「公開雙人賽」、「混合式雙人賽」以及「一副一比隊制賽」，並於8月9日舉行頒獎典禮和祝捷晚宴。

關於橋牌／中國香港橋牌協會／中國香港城市橋牌錦標賽 橋牌起源於 19 世紀末期。它的前身是一種名為惠斯特(whist) 的撲克牌遊戲。二十世紀初，橋牌的現代形式開始在英國和美國流行起來。中國香港橋牌協會（HKCBA）成立於 1951 年，一直對推動中國香港橋牌發展不遺餘力。第 1 屆中國香港城市橋牌錦標賽始於1980年，至今已超過40年歷史，為亞洲區重要賽事之一。 附錄 1: 暫定賽程表 日期 時間 項目 八月四日 16:00 - 20:00 隊制賽報到 八月五日 09:00 - 11:00 隊制賽報到

11:00 - 11:30 隊長會議

11:30 - 13:30 開幕典禮及歡迎午宴

14:30 - 18:45 隊制賽初賽 八月六日 09:15 – 17:30 隊制賽初賽

19:30 - 23:15 國際序分雙人賽 八月七日 09:15 - 13:30 隊制賽初賽

14:30 - 18:45 隊制賽（半）準決賽

14:45 - 18:30 一副一比隊制賽

19:45 - 23:30 連續式雙人賽 八月八日 09:15 - 17:30 隊制賽（準）決賽

10:00 - 18:00 瑞士式隊制賽

19:30 - 23:15 公開雙人賽初賽 八月九日 09:15 - 17:30 公開組決賽

09:15 - 18:00 公開雙人賽決賽

12:00 - 17:45 瑞士式雙人賽

12:00 - 17:45 混合式雙人賽

19:30 - 22:30 祝捷晚宴及頒獎典禮 媒體聯絡： Doris Lo

[email protected]

9040 8641 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302843736.html SOURCE 中國香港橋牌協會