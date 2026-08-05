ISHCMC 2026屆畢業生斬獲兩枚IB滿分，年級平均分達34.5分

該校文憑通過率達95%，全球平均通過率為83%。近10%的本屆學生取得40分及以上的成績。

雙語文憑成績格外亮眼。ISHCMC的雙語文憑獲取率達64%，為全球占比的兩倍有餘。該校學生來自25個以上不同國家，多語言學習在這裡是常規教學實踐，而非附加課程。

ISHCMC校長Marco Longmore先生表示：「這份成績不僅僅代表學業成果，更是學生們勤勉付出、堅韌品格與成長蛻變的有力證明。教師、家長以及整個校園社群陪伴學生一路成長，為他們提供支持。我們為2026屆畢業生及其所傳承的精神深感自豪。」

完整的IB連貫教育體系

ISHCMC提供從Early Explorers（早期探索課程）到12年級的連貫完整IB全學段教育。2026屆不少畢業生已在校學習多年，逐步練就了在IB文憑項目中脫穎而出所需的各項能力、自信心與學習方法。通過拓展論文(Extended Essay)、知識論(TOK)、創意、活動與服務(CAS)等課程實踐，學生夯實知識儲備，成長為具備獨立思考能力的學習者。在敬業的授課教師、指導老師與升學顧問的支持下，每位學生都擁有個性化成長路徑，為順利進入頂尖大學以及未來發展做好充分準備。