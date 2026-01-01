傳姜濤轉會 邊個最有利？

近日有傳姜濤＠MIRROR密謀轉會，有意收天文數字轉會費，加盟炎明熹剛加入嘅國際音樂公司。或者行內人都明白仲有三年約，邊會而家就對情歸何處有定案呢？所以大家討論嘅唔係傳聞真與假，而係咩人放料，亦即係本文題目︰傳呢單新聞究竟會對邊個單位最有利呢？

最直接嘅嫌疑人就係姜濤啦，但我認為呢啲傳聞對佢冇咩好處，當然有人會覺得傳聞會唔會令到現時嘅公司發現有競爭者而驚，從而出更高價錢留佢。首先我唔覺得佢哋公司本身睇唔到姜濤嘅價值，要佢出動呢啲手段去自抬身價，何況我相信有乜嘢直接溝通最好，唔使搞咁多嘢。所以呢個嫌疑人嘅可能性近乎唔存在 。