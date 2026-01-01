傳姜濤轉會 邊個最有利？

近日有傳姜濤＠MIRROR密謀轉會，有意收天文數字轉會費，加盟炎明熹剛加入嘅國際音樂公司。或者行內人都明白仲有三年約，邊會而家就對情歸何處有定案呢？所以大家討論嘅唔係傳聞真與假，而係咩人放料，亦即係本文題目︰傳呢單新聞究竟會對邊個單位最有利呢？
最直接嘅嫌疑人就係姜濤啦，但我認為呢啲傳聞對佢冇咩好處，當然有人會覺得傳聞會唔會令到現時嘅公司發現有競爭者而驚，從而出更高價錢留佢。首先我唔覺得佢哋公司本身睇唔到姜濤嘅價值，要佢出動呢啲手段去自抬身價，何況我相信有乜嘢直接溝通最好，唔使搞咁多嘢。所以呢個嫌疑人嘅可能性近乎唔存在 。
其次嫌疑人或者就係報道中，傳會轉去嘅嗰間國際音樂公司。傳聞對佢哋有冇好處呢？可能有人會覺得佢好似好勁，特別係報道中提到，公司早前已簽咗炎明熹呢張王牌，若收歸埋姜濤勢力就更強。做唔做到世一未知，但我相信傳聞可能先為公司帶嚟麻煩，旗下歌手或會擔心公司嘅資源分配，引起好多突如其來要安撫嘅需要 。呢個弊好似明顯大過個利，所以我覺得冇公司會攞苦嚟辛，嫌疑性亦都相當低 。
兩大持分者嫌疑都唔高，有人就突破盲腸，提出成件事炎明熹可能都算係有着數，起碼都增加曝光，仲質疑傳姜濤轉會點解圖文並茂，仲要用標題嘅層次加入炎明熹個名。唔少其他報道翻炒時，連轉會去邊間公司都冇寫上標題，反而突出二人會成為同門師兄妹。有前輩話娛樂圈以前都唔少呢啲方法，不過相信炎明熹咁細個唔會識呢啲手段。
以上嫌疑人都似乎證據不足，當然都仲有個可能，就係正如AK所講係「風穴來空」，亦係可以無因，而呢類傳聞相信來緊三年只會愈來愈頻密。