近年娛樂新聞，最難得見到的，不是億萬票房奇蹟，亦不是逆齡童顏神話，而是一班七十幾歲的老藝人，在清晨街道上昂首闊步的畫面。 今屆渣打馬拉松，焦點當然又落在周潤發身上。這位跑步界常客毫不意外再次現身，但真正令人感到出奇的，是他身邊的一班跑友：79歲的劉江、76歲的鮑起靜，仲有今年74歲、跑齡只得大半年的鄭則仕(Kent哥)。如果只是用「老當益壯」去形容他們，實在太概括，因為重點從來不是他們跑到幾多公里、配速有幾快，而是何解他們會站在起跑線上。

Kent哥完成10公里之後拍片分享心聲，話自己「唔係特別厲害，其實每個人都可以」。這句聽落好似客套說話，但放落他近年的處境入面，就完全不是同一回事。由身形暴瘦、健康狀況惹人擔心，到一度被網上謠言「宣告死亡」，他的身體早就不止一次被外界拿來消費。今日他用最無法造假的方式，證明一件事：佢仍在，而且行得走得。 不過，如果大家都將這件事理解成普通個人勵志故事，其實是睇少了一大半。因為站在Kent哥背後支持他的是周潤發。金像美指文念中曾經講過一段不為人知的細節，原來發哥都會每日揸車去接盧海鵬落樓做運動，行完再一齊食早餐，再送返屋企，幾乎風雨不改，一年多時間，沒有傳媒捕捉，沒有網民吹捧，更沒有任何刻意宣傳。

這種陪伴，其實才是最奢侈的事。 跑步本身一點也不偉大，偉大的，是一個人肯為另一個人，長期預留一段時間。在一個凡事講效率、講回報、講曝光的行業，發哥偏偏揀了一個最沒有效率的方式去對待身邊的人。所以你會見到，發哥的跑友不止藝人，仲有不少幕後。他們沒有身份之分，沒有地位之別，就純純粹粹是一班人，一齊跑，一齊吹水，一齊健康地變老。 所以，當網民話「鄭則仕都跑步，大家冇藉口唔做運動」時，我會覺得好似有點捉錯重點，因為從來不是跑不跑，而是有沒有人和你跑。你可以話Kent哥意志力驚人，但如果沒有人陪他由零開始，晨早流流提醒他「今日出嚟行下跑下啦」，單靠所謂自律，其實好難捱過頭幾個月，跑步最困難，不是臨尾幾公里，而是第一日落街的那個剎那。

發哥做的其實是一件好老派的事，陪人行，陪人跑，陪人食早餐，之後再各自回家，在一個連友情都講求曝光同回報的娛樂圈，這個關係反而顯得罕有。或者，這單新聞最動人的地方，不是七十幾歲跑到十公里，而是提醒我們：人到某個年紀，最珍貴的不是證明自己仲得，而是身邊仲有沒有人，願意陪你一齊行落去。終點線終有一日會過，成績終有一日會被遺忘，但陪伴與同行，才是真正能夠戰勝時間的事。