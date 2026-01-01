對住江美儀，我想說的是？一定不會是「I Don’t Give a Damn. I’ll Shout as I Please」，更加不會是「As If I Care」。 1) 極有可能是：曾經因為你，我去了超級市場買某牌子出的鮮醬油，以便在每餐飯，加一點點在飯和餸，為味道增加一點點立體感。 2) 自問不是那種會被電視廣告輕易迷惑的人，但上世紀九十年代中，卻因為一個醬油廣告，而去買廣告中的醬油——嚴格來說是廣告中的江美儀直接引起我的購買慾——她飾演老婆/媽咪/家庭主婦，煮完飯，將餸菜放好，並應老公及一對仔女要求，在餸菜加上那款醬油，那隻本來平面的蝦，當堂變成立體，生動又生猛。留意，廣告中那個老公和那對仔女，全程坐在飯枱旁，儼如大帝般等開飯。

3) 廣告裡的江美儀，的確很美，美中不足，她沒有真人發聲，而是由別人來替她的角色配音。我不能接受這個安排，這實在是個多此一舉的安排，因為江美儀那把聲，絕對獨特，獨特到你只有不喜歡，又或者相當極度喜歡，沒有灰色地帶。 4) 而我明顯企在相當極度喜歡那一邊。 5) 迷上一個人，可以完全不理性，但慶幸我還能夠保持理性和克制——那個令世人(包括我)從此認識江美儀的衛生用品廣告，就算裡面留長髮的她再美，都沒有驅使我衝去購買該款衛生用品那麼瘋狂；而最重要是，廣告裡的她，有原聲演出：「我初時點都唔信㗎。」這句開場白，我一直記得。那是1993年，我是個中六文科生，最叻背書。

6) 1993年是一個怎麼樣的世界？三十幾年的事，當然忘得一乾二淨，所謂記得，說穿了，都只是一種情懷——絕對不是薄裝，而是被自己經由年月而不斷加厚的厚裝情懷。 7)《名媛望族》三太太那三句英語對白，原來也是一種情懷，帶你霎時間返到去2012年的情懷，那一年的你，未必有甚麼大事發生，卻因為已成過去，而變得格外珍貴，珍貴到自自然然產生了一份情懷，原來自己曾經透過電視機，聽過江美儀講這三句英文鬧劉松仁，並見證過她在劇集中的二、三十年代時空化身黑絲儀誘惑劉松仁。

8) 我呢？就清楚記得Roy與Head姐的一段情——當時的我，大個了，成熟了，不再是那個會因為一個廣告而去買鮮醬油的青少年(所以不會貿貿然想去投考飛機師)，而只會在腦袋暗處，把自己幻想成Roy。 9) 一個人美不美？固然主觀，但總存在一定程度的客觀成份；至於鍾意不鍾意一個人？完全主觀，就算你不能明白(甚或反對)我對江美儀的主觀情感，sorry，我仍會一意孤行，不理世人。 10) 情懷本身從來都訴諸主觀，有就有，沒有就沒有；你有不代表別人有，別人有亦不代表你一定要有。我認，的確時刻記住那個曾幾何時的江美儀，但不代表，就只會執著執迷於過去那一個她。此時此刻的她，也依然是她。