熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-06 04:00
更新：2026-Feb-06 04:00
浪漫月巴睇2000: 月巴氏

天下無雙囍？

分享：
《雙囍》
adblk4

看《雙囍》，除了留心看余香凝和楊貴媚，還留心看舉行那兩場婚宴的場地——實在太熟口熟面。

1) 應該是《一一》洋洋在開場不久去過的那間圓山大飯店。

2) 二十六年前的電影了。當年要吳念真帶去食麥當勞的洋洋，已經是大人。當年看，怎會想到是楊德昌遺作——是不是最能夠代表他的作品？人人答案不同，亦從來沒有標準答案，只能說的是，他向來在電影裡著眼的都是家庭，卻又不止於家庭，而是透過不同台北家庭，側寫不同時代的台北。家庭固然影響著每一個家庭成員，而無形的時代，亦在無形中影響著每一個家庭。

adblk5

3) 楊德昌那一種家庭故事，到了現在還有沒有人會看？不知道，畢竟似乎沒有人再用這麼一種方法與態度，去拍家庭故事。

4) 當然，家庭故事仍然不斷有人寫有人拍。例如許承傑，在《孤味》，借一場丈夫/父親的喪禮，寫幾個女人(當中包括正室、女兒、二奶)的心情，同時也是一次原生家庭的微細問題透視，既然是家庭問題，當初引起問題的，亦只會是家庭成員，而不是甚麼外在環境，更加不因為甚麼時代。於是，《孤味》可以發生在現代也可以發生在過去。

adblk6

5) 《雙囍》，由喪禮變婚宴，不只一場，是兩場，而且是同一晚舉行兩場。沒辦法，新郎哥的爸媽早就在他童年時分開，老死不相往來，新郎哥好想爸與媽都開心，於是決定各辦一場婚宴，讓兩邊都滿足(至於為甚麼一定要在同一晚舉行？有原因的，但不贅了)。

6) 這是一個本質荒誕而且可以拍到好胡鬧crazy的故事，就好似當年徐定貴一人分飾兩角，同時分別陪豆豆和Joanna睇戲那樣，笑死我；但如今看著劉冠廷演的高庭生，帶住由余香凝飾演的老婆吳黛玲，兩場婚宴兩邊走，除了戥這對新人攰，也感受到高庭生的委屈。

adblk7

7) 委屈，由他小時候開始。

8) 委屈在他無論怎樣做到最好，都注定得失任何一方，而他的心只有一個，卻自小就要分開來使用，分開來應對和愛護兩個不能再在一起的人。就好似這一晚的這兩場婚宴，作出同樣(而又必定不同)的鋪張，而他務必重複交出同樣(但又注定不能圓滿)的笑容。倦極了的高庭生，在導演的魔幻安排下，恍如看見小時候的自己，怎樣辛苦地委屈地把自己擘開成兩份，去討好這兩個人，這兩個曾經因愛而把自己生下來的人。但不論是父母的離異又或他自己的委屈，都一概與時代無關，而純粹是家事，一個原生家庭的事。

adblk8

9) 《雙囍》的而且確說出了這個三人家庭各自的心情。作為父母，一直只看見自己的委屈，作為兒子的，不知道自己由小時候到建立自己家庭的這一晚，原來一直都委屈，屈到成晚似在去一場既要笑又好攰的喪禮。但當然，這是一齣喜劇，必然有個happy ending，但去到happy的ending前，老實，我有不自覺crying。

10) 最後一點，一定要講：余香凝比起以前更加好看了。這個事實，同樣令我crying。

ADVERTISEMENT

【開APP領取】免費換領麥當勞叔叔之家利是封及揮春

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務