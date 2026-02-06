看《雙囍》，除了留心看余香凝和楊貴媚，還留心看舉行那兩場婚宴的場地——實在太熟口熟面。 1) 應該是《一一》洋洋在開場不久去過的那間圓山大飯店。 2) 二十六年前的電影了。當年要吳念真帶去食麥當勞的洋洋，已經是大人。當年看，怎會想到是楊德昌遺作——是不是最能夠代表他的作品？人人答案不同，亦從來沒有標準答案，只能說的是，他向來在電影裡著眼的都是家庭，卻又不止於家庭，而是透過不同台北家庭，側寫不同時代的台北。家庭固然影響著每一個家庭成員，而無形的時代，亦在無形中影響著每一個家庭。

3) 楊德昌那一種家庭故事，到了現在還有沒有人會看？不知道，畢竟似乎沒有人再用這麼一種方法與態度，去拍家庭故事。 4) 當然，家庭故事仍然不斷有人寫有人拍。例如許承傑，在《孤味》，借一場丈夫/父親的喪禮，寫幾個女人(當中包括正室、女兒、二奶)的心情，同時也是一次原生家庭的微細問題透視，既然是家庭問題，當初引起問題的，亦只會是家庭成員，而不是甚麼外在環境，更加不因為甚麼時代。於是，《孤味》可以發生在現代也可以發生在過去。

5) 《雙囍》，由喪禮變婚宴，不只一場，是兩場，而且是同一晚舉行兩場。沒辦法，新郎哥的爸媽早就在他童年時分開，老死不相往來，新郎哥好想爸與媽都開心，於是決定各辦一場婚宴，讓兩邊都滿足(至於為甚麼一定要在同一晚舉行？有原因的，但不贅了)。 6) 這是一個本質荒誕而且可以拍到好胡鬧crazy的故事，就好似當年徐定貴一人分飾兩角，同時分別陪豆豆和Joanna睇戲那樣，笑死我；但如今看著劉冠廷演的高庭生，帶住由余香凝飾演的老婆吳黛玲，兩場婚宴兩邊走，除了戥這對新人攰，也感受到高庭生的委屈。

7) 委屈，由他小時候開始。 8) 委屈在他無論怎樣做到最好，都注定得失任何一方，而他的心只有一個，卻自小就要分開來使用，分開來應對和愛護兩個不能再在一起的人。就好似這一晚的這兩場婚宴，作出同樣(而又必定不同)的鋪張，而他務必重複交出同樣(但又注定不能圓滿)的笑容。倦極了的高庭生，在導演的魔幻安排下，恍如看見小時候的自己，怎樣辛苦地委屈地把自己擘開成兩份，去討好這兩個人，這兩個曾經因愛而把自己生下來的人。但不論是父母的離異又或他自己的委屈，都一概與時代無關，而純粹是家事，一個原生家庭的事。

9) 《雙囍》的而且確說出了這個三人家庭各自的心情。作為父母，一直只看見自己的委屈，作為兒子的，不知道自己由小時候到建立自己家庭的這一晚，原來一直都委屈，屈到成晚似在去一場既要笑又好攰的喪禮。但當然，這是一齣喜劇，必然有個happy ending，但去到happy的ending前，老實，我有不自覺crying。 10) 最後一點，一定要講：余香凝比起以前更加好看了。這個事實，同樣令我crying。