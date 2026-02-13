《金多寶》足以令我相信：眼前這一家人，是真的一家人，不是扮出來，而是有真情實感。 1) 就好似看《富貴逼人》，我會相信董驃和沈殿霞是兩公婆，有三個女，一家五口住在新翠邨的工字型大廈單位。 2) 如果不相信，根本就不會緊張他們，緊張他們中不中六合彩，緊張他們中了六合彩頭獎後的遭遇。 3) 是的，正因為相信《金多寶》的林肯和唐文珊是兩公婆，生了一個女一個仔，林天晴和林天藍，有個住在華富邨的嫲嫲金梅娣——所以當一家人都以為中了金多寶，而只有林天晴知道(自己)根本沒有買六合彩，我才會緊張之後會發生甚麼事，並且求神拜佛，千萬不要發生一些嚴重破壞一家人感情的事。

4) 但當然不會風平浪靜，不會甚麼事都沒發生，畢竟是中了一條以為有買但其實沒有買的金多寶，絕對足以令這個本就存有芥蒂的家庭，分崩離析，各行各路。 5) 好彩，這始終是一齣賀歲片。賀歲片，必然有一個happy ending。只是時代變世界變，happy ending也不再是《富貴逼人》年代那一種，而是happy得來帶點sad——又因為人生在世，本就被內置了太多sad的事情，於是，真真正正的開心/快樂，其實必然包含了(一定程度上的)悲哀/傷感。 6) 但求令人在新正頭開開心心的賀歲片，都不能再由頭開心到尾(務求令你由頭笑到尾)，而無可避免，埋下了一些不開心的轉折。

7) 當初看見《金多寶》這片名，難免有種預感，覺得會是今時今日的《富貴逼人》，把香港人好想發達好想中六合彩這個永恆願望，放落一個基層家庭，去說一個港式家庭荒誕鬧劇——的確很荒誕，然而絕非鬧劇。《金多寶》給我們看見的這一頭家，裡頭每個家庭成員都有著自己(需要解決但又不知怎樣解決)的難題，難題可能來自工作，可能來自夫妻關係，也可能純粹來自父母的基因。他們過的不是無憂無慮庶民生活，但就算有憂有慮，仍然頂住，過得一日得一日。

8) 但仍然有夢，因為任何社會階層都容許有夢，老公的夢是同老婆和好如初(以及曼聯必勝)，老婆的夢是工作順利個仔健康成長，嫲嫲的夢是一家人住在一起齊齊整整，而大女天晴的夢，連結香港電影業——做場記的她，自小就擁有一個電影夢。 9) 各人的夢都難，但對比天晴的夢，相對容易，畢竟涉及的人較少，兼且自己有一定主導權；天晴的夢，關乎一個行業，行業旺，她的夢或許較易實踐，問題是，今時今日香港電影行業有目共睹，別說發夢，連搵條路行，都難。

10) 《金多寶》要說的不只是翁子光對嫲嫲的情感——不只借天晴去說這份情感，也借天晴，說出對香港電影的情感。情感的價值，無法量化，隨時多過中一次金多寶。