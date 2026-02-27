幾十年前新正頭，突然收到同學電話，說剛剛在沙田UA6買了《獅王爭霸》即晚午夜場戲飛，join不join？當然join。 1) 或許正值新正頭，或許香港人真的太重視看賀歲片這回事，全院滿座。 2) 曾幾何時，賀歲片多到分成兩檔上映——那一年，明明已看了《逃學威龍三之龍過雞年》、《城市獵人》和《東方不敗之風雲再起》，但之後還有《射鵰英雄傳之東成西就》和《黃飛鴻之三獅王爭霸》。 3) 太鍾意頭兩集《黃飛鴻》，作為第三集的《獅王爭霸》自然不能錯過。結果，大致符合期望，只嫌最後那場群獅大亂交戰有點混亂，但至少，新加盟的鬼腳七好看，繼續由李連杰飾演的黃飛鴻依然好看。

4) 所以實在難以接受《黃飛鴻之四：王者之風》，不能接受由趙文卓演的黃飛鴻——不是說趙文卓打得不好看，而是幾個月前才剛看完他演繹的九門提督，跟李連杰的方世玉決戰，奸仔形象已入腦，霎時間，不能將他當做為國為民的一代宗師。 5) 你話我偏見也好，對我來說，李連杰等同黃飛鴻。 6) 細細個，已經掹大人衫尾入場看《少林寺》——老實，太細個，沒細看故事，唯一記得是多場武打場面，跟看慣了的香港武打片不同。到幾年後《南北少林》，再沒有大人帶我入場，只幫我租了餅錄影帶。可以肯定，不論《少林寺》抑或《南北少林》，都沒有令我成為李連杰fans，是直到1991年，在旺角百老匯望見一張海報，一張在磅礡雲海裡只得一個人物剪影的《黃飛鴻》海報，才令我想起，那個曾經誓死保護少林寺的小子，如今已(代替關德興)成為一代宗師，在那個面對西方船堅炮利價值衝擊的清末，在適應和不適應之間，擇善固執，使出佛山無影腳，為所應為，踢所應踢。

7) 香港電影剛好進入古裝武打片熱潮，時勢造就李連杰，先後成為令狐沖、方世玉、張三豐、張無忌、洪熙官，名字不同，共通點是必然正直；而當絕大部分人入場都只為了看他的身手功架，他似乎從不被認為是正式的演員，而只是表演武術的武打演員。於是《給爸爸的信》的父親和《精武英雄》的陳真，已算是李連杰比較難得的角色，即使都是100%忠角。到後來拍荷李活片，不論任何故事任何角色，重點都只是以他身手作招徠，加上對白不多，簡單講，就是一個長期站在正義一方的沉默低調高手。

8) 是直到《投名狀》和《搏激戰》(War)，李連杰才讓世人知道，他並非只限於做永恆正直的高手，而是有能力演繹個性複雜忠奸難辨的高手——沒辦法，「高手」始終是李連杰不能或缺的設定。 9) 很多年之後，難得地等到他再一次參演武打片，在《鏢人：風起大漠》飾演常貴人，依然是高手，一個邪惡的高手，邪惡在於手握朝廷給予的權力。這名高手只在開場，跟吳京/刀馬和張晉/雙頭蛇打了一場，打了絕對精彩的一場，AI無法模擬的一場——無法模擬的是李連杰實實在在的武打動作，一式一招，都同時展示常貴人的兇惡奸險。他的演技，不只在臉上，還在身手之上。

10) 只是今時今日還在說自己愛看這些不含穿越元素的古代武俠故事，似乎只會被認為不合時宜。