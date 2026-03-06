如果你有留意 YouTube、IG，大概都知道「Calvin歌唱小教室」入面的Calvin(張嘉銘)是誰——他以專業知識拍攝唱歌教學片，累積了相當穩定的受眾；就算你沒有追看相關內容，最近他在TVB《中年好聲音4》擔任導師，亦應該令你開始認識他。坊間有人說他與林家謙有些少撞樣，我自己就不太同意；真要深究，相似之處大概只在髮型與眼鏡的組合，令不少人產生錯覺。 不過，真正值得討論的地方不是Calvin與林家謙有幾多分相似，而是價錢與資格。幾年前網上已有人提起他教唱歌收費約$1,800一小時，形容他進取得幾乎可以拍住杜麗莎，同時亦有人順手質疑他過往比賽獎項的規模偏小、含金量不足，於是引來一班「有識之士」熱烈討論。

不少人對Calvin的不滿，其實好簡單直接：覺得他唱歌一般，甚至有人坦白到話睇他的教學片時，「每次佢一示範一定快轉」。批評點不在於他講得不清楚，而係覺得他自己都未必唱得好聽，憑甚麼收得貴、又憑甚麼做導師。這種聲音一多，討論就自然推導出一個更情緒化的結論：你唔夠好聽，就唔應該教。

問題在於，這個推論將兩種本質不同的能力——表演能力與教學能力——混為一談。教人唱歌，並不是一場「老師示範大賽」。一位歌唱導師最核心的價值，往往不在於他能唱到幾驚天動地，而在於他能否把問題診斷得準、把方法講得清、把練習設計得有效：學生一開口就扯住喉嚨，共鳴位放錯，句尾飄走，導師聽得出問題在哪，亦講得出下一步點改。把一堆模糊感覺，拆解成可以操作的步驟。 從這個角度看，Calvin的強項未必是「唱」，而是「翻譯」：把一堆聲樂術語同抽象概念，轉化成初學者聽得明的指令。你可以不喜歡他的示範風格，甚至覺得他難聽，但如果用「娛樂」的尺去量度一份以「改善」為目標的工作，最後很容易只剩下立場，沒有甚麼討論空間。

至於$1,800一小時是否值，其實真的是見仁見智。我們應該是問：你想買甚麼？如果你的目標是唱K不走音，短期內把幾個明顯問題壓下去，「有效」本身就足以成為價值；相反，如果你期待的是被塑造成「下一個某某歌手」，但你付費買到的其實只是技術修正與練習方法，落差自然會被解讀成「不值」。很多爭議未必緣於對方定價錯，而是購買者一開始就買錯了自己以為買緊的東西。 講到尾，Calvin是否有料，其實不用一班網上判官去評價，《中年好聲音4》已經係最直接的實驗室。再過一段時間，學員唱功是否有改善、台上有沒有更穩定，觀眾自然睇得清清楚楚。