看《徐克：創奇之氣》訪問部分，看到徐克談到《第一類型危險》，想起一件陳年舊事。 1) 好多年前，偶然認識邵氏女星林珍奇。有次見面，忍不住提起，自己有看過她主演的《第一類型危險》，她的角色叫奀珠。她笑了笑，說了一句，意思大概是「估不到你會睇這齣戲」。 2) 在書裡，徐克提到當年找林珍奇來演奀珠的原因：「我看過林珍奇在其他電影的演出，感覺她有種能量是適合這角色的，她有一種非常憤怒的氣質，讓人覺得她有這種個性，我相信能輕易從她身上激發出這種能量，其他電影都用錯她了。她有這種負面能量、對體制的憤怒。我認為讓她釋放這些情緒，會是一個有趣的嘗試。」

3) 《第一類型危險》的林珍奇，憤怒，暴戾，不滿身邊人和事，不滿眼前的世界(她眼前的世界就是香港)；偶然下，認識了三個其貌不揚中學生，嚴格來說是要脅那三個中學生，她知道他們曾經放炸彈——放炸彈是原本安排好的情節，當年為了順利上映，臨時補拍，改為揸大膽車，車死人。電影上映是1980年的事，或者題材關係，又或者連大人也不知道有這部戲，沒有人帶我去看；是到了好多年之後，因為有法國廠商推出DVD，才能看回《第一類型危險》原版和公映版。

4) 原本的片名，《第一類危險》。上世紀七十年代，港英政府將炸彈列為第一類危險品。 5) 不論原版抑或公映版，不論三個中學生是車死人抑或放炸彈，最後一場，都早就安排在墳場，退伍美軍手持重型槍械射殺那三個中學生。

6) 心寒。是真的心寒。看《第一類型危險》前，早看過不少徐克電影，動作搞笑武俠玄幻包羅萬有，統統是最正宗(而當中有不少是稱得上優秀)的類型電影，再言情再有現實隱喻，都依然是一場娛樂。《第一類型危險》？很難說成是娛樂。 7) 就算非影迷，又或只把睇戲視作消遣的人，都無可避免總會看過徐克執導(或有他參與)的電影，像我，第一齣入場看的徐克電影，是《最佳拍檔之女皇密令》，歌舞昇平年代的賀歲片，熱熱鬧鬧鬼鬼馬馬，系列中玩得最奔放而又不失控，故事節奏最好的一集。那時候，太細個，當然不會知道導演是徐克——有理由相信帶我入場的大人，也不是為了捧徐克場而去排隊買飛。

8) 到我開始知道徐克和認得徐克，絕對是因為他有份客串《皇家師姐》脫苦海，以及《最後勝利》那個目露凶光卻又太重情義的大佬。 9) 回看上世紀八、九十年代香港電影，徐克很重要，重要在他執導過太多(成功)電影，也一手促成過太多電影，即使有不少，被認為介入太多——所以順理成章，我會把不少名義上由他監製的電影，也看成是貫徹他思想意志的電影，例如《笑傲江湖II東方不敗》，又例如《妖獸都市》，都存在他對於現世的諷喻，但你不會視為議題片，而只會看待為娛樂片。總之，娛樂首要，message其次，睇到就睇到，睇不到亦不用煩惱。

10) 對於徐克，你有權用當下去評價他判斷他，但同時你不能否定他過去的奇妙創造：《新蜀山劍俠》對環珠樓主幻想的重現、《黃飛鴻》身處時代夾縫的懷疑與適應、《刀》的拚命、《順流逆流》在土瓜灣益豐大廈的城市戰爭，以及《上海之夜》的亂世情真。