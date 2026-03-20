先旨聲明，不是批評——看《夜王》後心裡立即有個疑問：太子峰作為奸角，真的好奸好衰嗎？ 1) 我知，是我觀念沒有與時並進。 2) 香港電影已經不同了，不再像過去那個類型片盛行的年代，必定忠奸(過份)分明；忠奸一旦不分明，觀眾就難以投入情緒，難以同情忠角，難以(跟忠角一起)憎恨奸角，那麼就不能在最後得到相關的痛快。 3) 但這種忠奸太分明的設計操作已不合時宜，因為現實中再忠良的人，也可能有陰暗面，再奸狡的人亦不排除會扶阿婆過馬路，尤其在帶出社會議題的電影裡，忠與奸不一定存在，就算有，都好難一眼望穿看透。

4) 所以今時今日，好難再會有大咪大傻龍方趙定先這一種出類拔萃的奸人。 5) 芸芸奸人，徐定富奸得來最溫和斯文，或許因為演繹的人是官仔骨骨的翁世傑。事實上，趙定先之所以奸，主要因為太鹹濕，而基於他很相信以自己身份地位，足以幫他達成所有經由鹹濕衍生的慾望。他太有錢，有錢請人做打手，打他看不過眼的人——打的只限男人，他那麼鍾意女人，怎捨得讓班嘍囉打？ 6) 趙定先絕對是那特定年代的產物，設計出來，嘲諷那年頭上流社會的公子哥兒。趙定先的奸，在於偽，明明衣冠楚楚，卻原來是敗類。

7) 同樣長期保持衣冠楚楚形象的奸角演繹者，還有龍方，分別在，他不是系出名門，不在上流社會生活，所以肯定不會見到他現身ball場，而只會見到他去夜場，畢竟他跟隨的人，主要是黑道中人，但衣冠楚楚的龍方，演的可不是一般低層隨從，而必然是一人之下萬人之上，表面忠厚好幫得手，實則最反骨，兼夾充滿野心的大奸狗，著名例子有賭神高進堂弟高義，更著名例子是《血洗洪花亭》何世昌，除了侵吞大佬成盤生意，更對由王祖賢飾演的大佬千金施暴動粗，長期進行精神和肉體虐待，所以當看到最後，看見他被王祖賢揮動壘球棍亂棍打死，實在大快人心。

8) 同樣令我大快人心，是《替天行道之殺兄》的大咪——我當然知，何家駒在裡頭的角色不是叫大咪，但大咪這名字實在奸得太家傳戶曉，好難改口。《替天行道之殺兄》的大咪究竟有幾奸有幾賤？Sorry，不贅了，因為就連用倉頡輸入法將那些惡行打出來我都嫌喪盡天良，罪過罪過，加上是三級片風潮下的產品，他的惡行合法地被無限放大，要幾喪盡天良有幾喪盡天良，目的，無非為了讓觀眾一邊看，一邊咬牙切齒，一邊戥他身邊的人慘，並一邊儲仇恨值，以便目睹他被受害人之一吳岱融手刃時，得到一種在現實中難以擁有的極端痛快。銀幕上的大咪總是人面獸心，但據說現實中的他，經常參與慈善活動，溫暖人心。

9) 曾幾何時的香港電影，長時間製造不同類型奸人，是戲劇效果，也是商業考慮，或許因為看得多，真的會有一點點教育意味，教識我們在現實生活裡，觀照出誰是奸誰是(扮)忠。到現在，市場生態轉變，被虛構出來的奸人大幅減少，加上時代真的進步了，好多人開口埋口都是善良善良和善良，不論現實世界抑或網絡世界甚或KOL界，都充滿善良的人，善良不只是內在，更是有需要被人認住的外在標籤。 10) 至於打女人的男人？世上最爛的人。