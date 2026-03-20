有甜茶之稱的添麥菲查洛美，變苦茶，一時失言，在奧斯卡頒獎禮成為被嘲諷的對象。如果贏到影帝，可以當笑話一則，落敗，就是雙重打擊。 問心，添麥菲查洛美的言論，是不得體，但也不能說完全沒有道理。芭蕾舞與歌劇之類的現場演出，滲透力，的確不能跟電影相提並論。至少，直到目前為止。 戲份不重仍贏配角 在香港，有一個更明顯的例子。中英劇團全職演員蔡蕙琪，在話劇界活躍了六年，但不能說有太高知名度。直到在電影《夜王》演出葵芳一角，即使戲份不算重，但一夜成名，立即接拍快餐店廣告不算甚麼；我見到港鐵站出現一個葵芳打卡熱點，才覺得故事真夠勵志。

客觀事實，《夜王》的重心是黃子華與鄭秀文，其他男配角要搶鏡，像楊偉倫，已經不容易，但至少對手的數量較少。要在眾多女角身上脫穎而出？僧多粥少，更困難。就算鄭秀文是另一個層次，但還有廖子妤與王丹妮當時得令。你似李芯駖有女團身份作支撐，或者似譚旻萱、林熙彤、黃潔琪等青春可人，可能尚有一戰之力。其他人選，根本敗在起跑線。 蔡蕙琪的客觀條件，更輸蝕。任你在舞台劇界別有幾好口碑，但之前拍攝《毒舌大狀》，只不過扮演一位過鏡性質的秘書小姐。類似個案見過不少，做開閒角，好多時候演來演去最終也只能不外如是。男演員還好一點，因為事業生涯比較長，偶爾也會出現像黎耀祥一個捱出頭的例子。類似女演員更罕有，好多時候都是年輕時初出道受到力捧，便注定了排位，能夠拾級而上的，我只想到周家怡比較有說服力。不敢推測蔡蕙琪往後發展如何，但可以相信，下一張片約，不會再是路人甲乙丙吧。

而更加覺得蔡蕙琪似一個奇蹟，是因為她心知肚明鬥靚不太可能，只好另闢蹊徑，選擇搞笑作為本錢。但明明在同一套電影，還有一個麗英備受矚目，在網台累積了人氣，形象清清楚楚，要一個素人由零開始地挑戰，還不是不可能的任務？或者有時來運到的成分，但不能不說蔡蕙琪是以實力取勝。

帶挈劇場受注目度 市道差，好像反而公平一點。換了在以前，蔡蕙琪快三十歲了，才起步，就算成功，過幾年，可能又跌入傳統的花旦更換期，輪到另一批更年輕的佳麗接力。不知是美容科技進步，保養又好，讓女星們個個像長青不老，還是觀眾進步到看演技看內涵多於單單看外表，昔日的約定俗成已被推翻。當然，還會出現蔡思貝的例子，高峰過後隨即滑落，但那反而變成是有特別理由之下的異類，而其實電視劇的一姐還是佘詩曼、宣萱；電影女主角，會見到陳法拉。有理由相信，蔡蕙琪就算遲了被認識，還是來日方長。

就只看還有沒有下一次的機會了。又或者，拿了現時的知名度，返回舞台劇界別，又會有不一樣的叫座力呢？根本，電影行業走下坡，不少拍開電影的巨星，轉去舞台劇試一試，反而吸引了一大批初哥劇迷，讓劇場的受注目程度向上升。此消彼長，有一日，如果蔡蕙琪不是靠賣座電影被廣泛談論，而是因為劇場上的演出得到大眾認可，完全不是奇怪事。添麥菲查洛美被嘲笑或怪責，是活該的。