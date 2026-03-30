當Billboard變成Weibo

主辦方最先喺網上隱晦地預告MIRROR會出席，唔少鏡粉立即非常反感，批評係挑戰粉絲底線，又覺得公司冇做好定位，覺得「明明鏡仔目標係有歌上Billboard，點知去咗Weibo」。事隔一日，主辦方揭曉出席嘅並非全隊，而只有四位鏡仔：姜濤、陳卓賢、呂爵安同盧瀚霆。鏡粉批評聲音細咗，尤其因為幾個粉絲原本較反感嘅鏡仔都不在演出名單。雖然一場誤會，但已可以預視有一日全隊參與內地演出時嘅反應。

無論係咩年代，歌手喺香港發展一段時間之後，都必定會衝出香港，畢竟700萬人口不足以令歌手長遠發展。內地市場、亞洲市場以至國際市場都有更多可能性，所以商業角度上，歌手同公司都希望走向更大市場，唔存在邊個迫邊個。至於粉絲，有人樂見偶像可以走到更大嘅舞台，但總有粉絲唔鍾意，呢個矛盾其實全世界偶像團體都會面對。

事實上，冇一個歌手藝人，可以喺所有層面都咁吃得開，唔少國際級歌手面對嘅係更複雜，例如文化、宗教、種族，通常嘅做法，就係專注某一類型嘅人群，做大做好，鞏固粉絲。前提係必須選擇一個基本盤夠大嘅定位，哪怕只係針對某一類粉絲，都可以令歌手嘅事業有足夠嘅空間發展。