《我們不是什麼》的暉仔究竟是甚麼？一定不是阿雞。有理由相信，如果暉仔是阿雞那樣，又或者在性格上有一點點近似阿雞，或者會活得舒服一點。 1) 阿雞是誰？《伊波拉病毒》唯一男主角。 2) 阿雞是甚麼人？他做過不少行業，但一份餬口的工作，從來都不能用來定義一個人；例如某些工作/行業，要求從事的人有一套相應的道德標準，但不代表正在做該工作/行業的人真的能夠達到那標準。阿雞著草去南非後做廚房，但不代表他在處理食材時會注重衛生，有時甚至用上不應作為食材的肉來做非洲叉燒包。

3) 只能說，阿雞是個終日覺得世人在恰他的人──對於這些人，他從來不啞忍，例必反擊，動口又動手，置對方於死地。他絕不內疚，因為他不曾自責過，他根本沒有道德感，又或者，他自有一套僅適用於他本人的道德，但凡經他主觀判斷而歸類為恰他的人，就是壞人衰人。不知幸或不幸，他得天獨厚，成為坐擁伊波拉病毒的天選之人，病毒就是他的super power，他要令所有恰他的人都感染和狄波拉只有一字之差的伊波拉。 4) 《伊波拉病毒》不是甚麼──至少，肯定不是(為了關心社會而去拍的)議題片，而只是當年一種新興病毒所衍生的娛樂產物，但邱禮濤沒有學荷李活那樣，描寫善良科學家為了全人類未來想方設法消滅病毒，反而借一個沒有道德觀念的人，描寫病毒怎樣幫助喪盡天良的他，在社區散播病毒宣洩惡意。

5) 在《我們不是什麼》，好多人都恰暉仔。 6) 他們都不是達官貴人，身份地位甚至稱不上比起暉仔高，根本大都是跟暉仔差不多的人，地盤工人，地踎茶餐廳的客人，同樣去酒吧消遣的人。但他們都基於各種理由，對暉仔，或漠視，或出口鬧，又或聲討之餘再拳打腳踢，總之都在(不同程度上)傷害暉仔，傷害他的身體和心靈。 7) 那些最有錢有面有權力的人，你不會看見他們在《我們不是什麼》出現──暉仔日常生活返工搵食的場所(地盤、巴士、工廠劏房、兩餸飯舖頭、賣平手機的地舖等等)，都不是那些最有錢有面有權力的人會流連的。

8) 對人性，邱禮濤體察得很深。他借暉仔展示了一個情況：恰你的人，往往是那些同你一樣咁高咁大的人。你以為這些人會特別明白你體諒你，因而理所當然地幫你？錯了，他們正正因為同你一樣咁高咁大，明白你，就等同明白自己(的弱勢)；望住你，就等同望見自己(的卑賤)，所以才會去恰你，踩低你，因為實在太清楚你(亦即他自己)，試圖從中安全地得到一點點(何其卑微的)優越感。 9) 阿雞的伊波拉，只傳染給一般市民；最侮辱暉仔的，亦只是一般市民。

10) 世界艱難，我哋照行──但原來根本無路可行。