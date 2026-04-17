如果你喜歡譚耀文——嚴格一點來說應該是：如果你喜歡看譚耀文，你一定一定要去看《我們不是什麼》。 1) 好少可這樣直白地推介別人去看某一齣戲。一齣電影票房成與敗，真的與我無關——收得，我不會有分紅；收得差，我沒有任何損失。況且今時今日，推介別人去看一齣香港電影，太大風險了，一旦有人因你的推介而去了看但結果失望收場，他只會怪你，甚或認定你是收了錢寫鱔稿。 2) 譚耀文的龍Sir，令我甘願去冒這個險。 3) 大概沒有甚麼人會懷疑譚耀文的演技——事實上他的演技，令他能輕鬆地應付各種類型的大小角色，是的，他從來都不是那種一定要做主角的演員，即使純屬配角，又或只需要出一下場，他不只不介意，兼且相當樂意，而且照樣充分投入角色，詮釋這一個可能不是甚麼的虛構角色。

4) 去年當知道邱禮濤開拍《我們不是什麼》，找來AK和ANSONBEAN演一對情侶，好自然地諗：譚耀文(如無意外)又是演一個可能重要但戲份應該不會太多的角色。 5) 結果事實證明，我(那種自以為理所當然)的諗法大錯特錯。

6) 以下寫的，不排除會被認為透露關鍵劇情，如果你未曾看而又打算看，請到此為止——講真，這篇文幾時看？看不看？都不重要，最重要是自己買飛入場去看譚耀文怎樣演繹龍Sir。 7) 龍Sir，前鑑證專家，獲警隊重聘調查巴士爆炸案。到達案發現場，他細心觀察，作出各項專業判斷——他本來就是個有料的鑑證專家，根本不需要一早退休，去同老婆經營BBQ場。過去的他究竟發生過甚麼事？我們不知道，而只知道，他有個支持自己的老婆，老婆知道他將有段時間在臨時辦公室做鑑證工作，幫他預備衣物日用品之餘，還為他買了一條煙。因為他煙癮大，在禁煙的辦公室也會照食煙，有了這條煙，他在一段時間內都不需要專登走出去買，令工作分心。

8) 龍Sir給我的感覺，一個理性冷靜的鑑證專家(譚耀文的低調演繹亦很配合)，他要做的，就是調查巴士爆炸案真相，是一個重要的功能角色，直至他在差館遇上駱振偉飾演的Andrew(故事開始不久，我們都已清楚Andrew的身份)——這一刻的龍Sir，展現了一種在之前不曾出現過的表情，一種帶點意外而又禁不住喜悅的表情。是的，這是劇本本身的安排，安排觀眾到了這一刻才得悉龍Sir過去，一個令他不得不退休的過去，但我想說的是：當故事還未交代到龍Sir與Andrew的關係，負責演繹的譚耀文已經比劇本早一步，讓我隱隱然估到龍Sir的過去，一直以來背負了甚麼，收起了甚麼。

9) 這就是譚耀文對龍Sir那一刻心情的反應。演技，固然是技巧，但不應該是一種慌死沒人知你正在俾戲交戲，以便顯示閣下好好戲的外露伎倆；而應該是不著痕跡，按照角色當下心理而作出自然適當的反應，讓對手以及觀眾，有所感應。譚耀文，真的讓我感應得到龍Sir。 10) 譚耀文這一次演繹，值得研究，尤其值得某些自以為已經好好戲的人研究。