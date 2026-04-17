每逢金像獎，討論總離不開一個問題：誰會贏。有人睇呼聲，有人睇資歷，有人睇對手，甚至有人覺得是「序有應得」。講到尾，金像獎從來都不止是演技比較，而是時間、位置、風向同運氣的混合體。 所以今屆「最佳女配角」花落誰家，其實真心難估，但我私心會揀憑《尋秦記》「善柔」一角入圍的滕麗名。 不是她今次突然做得特別好，而是她一直都做得好。 工作關係，我同滕麗名交過幾次手，不算多，但夠我形成一個印象──她永遠早到。不是準時，而是早到。聽落好基本，但在娛樂圈，基本往往是最稀缺的品質。太多人有太多理由遲到，但她沒有。甚至有時你會開始懷疑，到底是她特別，還是整個行業已經把應該當成例外。

滕麗名這種演員，好明顯是另一個年代訓練出來。她自己都講過，入行初期長期坐在化妝間角落，聽前輩怎樣講對白，一點一滴累積演技。這種學習方式，慢，但扎實，不是靠一兩個workshop就可以複製。所以你睇她近年的轉變，其實幾有意思。由年輕時追求「演得好」，慢慢變成追求「演得真」。這句說話好似人人都識講，但問題是做到「真」的，其實不多。 尤其是《尋秦記》入面的善柔。 這個角色說話不多，情緒不外露，甚至是刻意收埋。這種演法，好蝕底。因為評審好多時鍾意見到情緒爆發、對白密集、戲劇張力強的「表現」。善柔不是這種角色，她是一種有後勁的角色，但這種後勁，在獎項世界入面，比較難出現在計分紙上。

另一個更加現實的因素是出身。滕麗名是典型TVB體系出來的演員。由《真情》這類長壽劇練起，一日十幾場戲，長期講求快狠準，逼你建立一種穩定而可靠的表演節奏。可是，這亦會帶來另一種偏見──太熟悉。觀眾太熟你，熟到某個程度，你會被定型，被簡化成「熊尚善」、「陳三元」。 今次憑《尋秦記》入圍，其實某程度上是一個重新被看見的機會。不是因為她突然變了，而是終於有人願意再看她一眼。 當然，現實好殘酷。同場仲有鮑起靜、惠英紅這些名字，任何結果都不意外。所以最後滕麗名空手而回，毫不出奇。

但問題是，何解我仍然會想她贏？可能因為有時，獎項不是頒給一個表演，而是頒給一種累積。30年坐在化妝間角落學戲，30年準時甚至早到開工，30年在不同角色之間慢慢堆疊自己。這種東西好難用一個角色去總結，但亦正正是這些東西，令一個演員變得值得。 如果你問我，滕麗名是哪種演員。我會覺得她未必是最耀眼那個，但卻是你會放心交場戲給她的那種。這種人在香港買少見少。至於獎項？有，當然好。沒有，其實更說明一件事：有些演員，本來就不需要一個獎去證明。