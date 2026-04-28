ViuTV會翻拍日劇《悠長假期》，網民批評係摧毀神劇，又覺得Edan＠MIRROR同李佳芯冇可能會演繹到男神木村同山口智子嘅感覺。我相信兩位主角甚至ViuTV都冇打算可以超越呢套黃金時代嘅神劇，而我覺得翻拍劇嘅目的亦從來唔係想超越原著，而係將一個好劇本，拍出另一個味道，從而吸到更多未睇過嘅觀眾。好似同屬朝日電視台嘅經典作品《The Magic Hour 魔幻時刻》，將會喺香港上演舞台劇，一票難求；又好似幾年前翻拍嘅《大叔的愛》，不但拍出港產獨特嘅「無厘頭」喜劇節奏，甚至仲反攻日本，贏得唔少口碑。

港版《悠長假期》其實係ViuTV十周年台慶嘅重頭戲，得到嘅抨擊亦係ViuTV過去十年嘅寫照。記得當年開台時，ViuTV都係被質疑冇觀眾、冇演員、冇資源，年輕人又唔睇電視，新台只有死路一條。但呢十年嚟，ViuTV說不上可以超越其他電視台，但總算走出一條新路。

ViuTV主打開放平台，呢十年最大嘅功勞，係俾咗好多機會一班新人或「影視邊緣人」，劉俊謙、袁澧林，到出爐影后廖子妤等都拍過唔少ViuTV嘅作品。「親生仔」以外，為行業培育咗好多人才，建立影視生態圈。