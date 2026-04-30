《悠長假期》靠害串流

《悠長假期》三十周年，翻看過好幾次。前一段時間，在Netflix上架，本來也沒有當作一回事。多得ViuTV明知山有虎偏向虎山行，居然決定改編成香港新版。搞到我又打開日本原版重溫多一次。 不幸地，Netflix播放的版本，部分背景音樂被抽走。應該是跟版權有關吧。你話摧毀了神作就未必，但打個折扣是必然。Edan似不似木村拓哉，李佳芯又有幾多成山口智子，對我來說，沒有甚麼所謂。在意的，反而是讓我察覺到方便其實也有方便的壞處。

說來慚愧，第一次看《悠長假期》及《戀愛世紀》，都是透過老翻VCD。那時在沙田讀大學，每個星期，去火車站附近的小商場，鬼鬼祟祟買下最新上架的一集。大學宿舍有間房，有部電視機有部VCD機，趁夜靜無人，就在房內看松隆子看廣末涼子看藤原紀香。VCD的質素本來就好極有限，公家的電視機也自然不會是甚麼名廠貨，還要不是官方授權出品，可以想像，那些中文字幕，或多或少也有點亂來。偏偏看到又哭又笑一生難忘，劇情記到滾瓜爛熟，經典的道具如水晶蘋果，死都要買一個拿來做擺設，明明沒有天分又沒有興趣彈鋼琴，總要走去學一學。更不用說為了去拍攝場地朝朝聖，有幾辛苦儲下零用錢參加新華旅行團東京七日遊。

然後，香港的電視台買了版權回來播放，一間播完另一間接力。然後，可以上網下載整套劇集。然後，上一上串流平台，甚麼也找得到，平台A沒有，訂閱平台B，平台B也沒有，總可以在CDEF中找到。你曾經儲到塞爆一整個書櫃的CD、DVD、藍光碟，搬一次屋，清走一半，再搬一次屋，又清走一半。然後，你發現，就算留低，也只不過用來鋪塵，想聽歌，還是叫一叫Siri或Alexa；想睇戲，還是打開Apple TV。對，你可能總捨不得賣掉《教父三部曲》的box set，或者《星球大戰》。但你怎會留低一套已經破破爛爛沒有精美包裝封面甚至可能出現錯別字的《悠長假期》VCD十一隻？

對，你是很愛，但你很理所當然地，認定在若干年後，如果心血來潮想翻看，總有辦法找得到。原來，世事無絕對，上了架的可以下架，就算經合法途徑觀看，也只換來一個殘缺不全的版本。然後，你又開始後悔：為何沒有留低三十年前的珍藏呢？ 當然，擁有實物也不代表絕對穩健可靠。一場大火燒過來，一樣會煙消雲散。你看超級火災的災民，有機會重返家園，都是為了尋找舊照片，舊Yes! Card，舊雜誌之類的回憶，可能又會痛恨自己，為何安安全全的時候沒有把實物掃描放上雲端作為萬無一失的備份？三十年後再看《悠長假期》，肯定夾雜了無比複雜的記憶與感情，已經不是單單一套劇集的重量。按照2020年富士電視台翻拍《東京愛情故事》的經驗，無論新版拍得好或差，也肯定有一大批1991年版本支持者衝出來投訴新不如舊。2020年版的《東京愛情故事》其實是改編柴門文的漫畫原著，多過翻拍鈴木保奈美加織田裕二主演的電視劇。看待港版《悠長假期》，能否也包容少少？就當是另一個有關姊弟戀的故事啦，只可惜女主角沒有找阿Sa擔任啫。